https://sputnikarabic.ae/20231215/تسجبل-لحظة-سطوع-أقوى-توهج-شمسي-منذ-سنوات-فيديو-1084143110.html

تسجبل لحظة سطوع أقوى توهج شمسي منذ سنوات... فيديو

تسجبل لحظة سطوع أقوى توهج شمسي منذ سنوات... فيديو

اندلعت منطقة "البقع الشمسية النشطة"، يوم أمس الخميس، والمسماة " أيه آر 3514" فئة "إكس.8" من التوهج الشمسي، وهي الفئة الأكثر شدة التي سُجلت في كوكب الشمس. 15.12.2023, سبوتنيك عربي

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علوم

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ووفقا لتقرير نشرعلى موقع "ساينس أليرت"، يعد التوهج هو الأقوى الذي حدث للدورة الشمسية الحالية، الأقوى منذ التوهج "إكس.2"، الذي حدث، في سبتمبر/ أيلول 2017.أنتج الحدث تشويشا معتدلًا للراديو تركز في أمريكا الجنوبية، وتدهورًا مؤقتًا أو فقدانًا كاملاً لإشارات الراديو في الترددات العالية، لمدة ساعتين.الجدير بالذكر أن بعضا من هذه الكتل قد يصل الأرض، وتقوم وكالات مثل "الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي" الأمريكية، حاليًا، بالتحقيق في الأمر، وإذا كان الأمر كذلك، فقد نكون أمام عاصفة مغناطيسية أرضية معتدلة.العاصفة المغناطيسية الأرضية هي ما يحدث عندما يصطدم تدفق الجزيئات الشمسية بالمجال المغناطيسي للأرض، ونظرًا لأن هذه الجسيمات تستغرق بعض الوقت للوصول إلى الأرض، فإن العاصفة تحدث بعد بضعة أيام من إطلاق الانبعاث الإكليلي.هناك أيضًا احتمال حدوث الشفق القطبي، يمكن استخدام مؤشر "كي بي" المكون من 10 نقاط للنشاط المغناطيسي الأرضي كمقياس للتنبؤ بالنشاط الشفقي.وتوقعت "الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي" الأمريكية، أن يصل النشاط المغناطيسي الأرضي إلى "كي بي 5"، يومي 15 و16 ديسمبر الجاري، وهذا يعني أنه من المحتمل أن يكون هناك عرض شفقي ساطع عند خطوط العرض العليا.

https://sputnikarabic.ae/20231215/التعلم-العميق-علماء-يتوصلون-لمفتاح-التفوق-المدرسي-للطلاب-1084134202.html

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