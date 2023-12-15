https://sputnikarabic.ae/20231215/تعليقا-على-الغناء-في-مسجد-في-جنين-بن-غفير-إقالة-الجنود-قرار-مشين-ويؤذي-معنوياتنا-1084130041.html

تعليقا على الغناء في مسجد في جنين… بن غفير: إقالة الجنود قرار مشين ويؤذي معنوياتنا

تعليقا على الغناء في مسجد في جنين… بن غفير: إقالة الجنود قرار مشين ويؤذي معنوياتنا

صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، أن قرار إبعاد أو إقالة الجنود الذين غنوا وتلوا صلوات تلمودية في مسجد في مدينة جنين، مشين ويؤذي... 15.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-15T08:25+0000

2023-12-15T08:25+0000

2023-12-15T08:33+0000

الأخبار

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

العالم العربي

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار الضفة الغربية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081859504_0:87:1019:660_1920x0_80_0_0_f25faa7aff510063ca0d8d7ef9dea453.jpg

ونشر بن غفير تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "إكس"، صباح اليوم الجمعة، أوضح من خلالها أن "يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، يقحم السياسة إلى الجيش الإسرائيلي، ويدفع إلى قرار مخزي بإقالة الضباط المشاركين في عملية جنين بالضفة الغربية".وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قد نشرت، أمس الخميس، مقاطع فيديو لمجموعة من الجنود الإسرائيليين، داخل أحد المساجد وهم يتلون فيه صلاة يهودية عبر مكبر للصوت.وأوضحت الصحيفة أن "مجموعة من جنود الجيش الإسرائيلي، اقتحموا مسجدا في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، وقاموا بأداء طقوس تلمودية بداخله، والغناء أيضا".وهتف جندي باللغة العبرية، بالقول: "اسمع إسرائيل" عبر ميكروفون المسجد، وقال جندي آخر باللغة العربية: "أعزائي السكان، انتهت القصة. لن نقبل بوجود إرهابيين في المخيم".وفور الإعلان عن ذلك، قال إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، في تغريدة له، أمس الخميس، إنه "لا مجال لتأديب هؤلاء الجنود في أثناء الحرب، ولا داعي لذلك الأمر".وينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات توغل متكررة في مدينة جنين ومخيمها، بدواعي ملاحقة مطلوبين يتهمهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية، بحسب قوله.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231215/جنود-إسرائيليون-يقتحمون-مسجدا-ويتلون-صلاة-يهودية-عبر-مكبر-للصوت-فيديو-1084129354.html

https://sputnikarabic.ae/20231214/الجيش-الإسرائيلي-يعترف-بغناء-أحد-جنوده-في-مسجد-بجنين-وبن-غفير-يطالب-بعدم-محاسبته-1084098831.html

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم العربي, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية