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https://sputnikarabic.ae/20231215/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-الجيش-الإسرائيلي-يقتل-بالخطأ-محتجزين-لدى-حماس-فيديو-وصور-1084160150.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يقتل بالخطأ محتجزين لدى حماس.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يقتل بالخطأ محتجزين لدى حماس.. فيديو وصور
تتواصل العملية العسكرية البرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والتي يستهدف من خلالها القضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس، وذلك بالتزامن مع استمرار... 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T23:24+0000
2023-12-15T23:25+0000
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
اقتحام القوات الإسرائيلية في مخيم بلاطة للاجئين بالضفة الغربية، 21 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يقتل بالخطأ محتجزين لدى حماس.. فيديو وصور

23:24 GMT 15.12.2023 (تم التحديث: 23:25 GMT 15.12.2023)
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تتواصل العملية العسكرية البرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والتي يستهدف من خلالها القضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس، وذلك بالتزامن مع استمرار القصف الجوي الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، أن القوات الإسرائيلية المشتبكة مع مقاتلي حماس في حي الشجاعية في غزة، حددت عن طريق الخطأ 3 رهائن إسرائيليين لدى حماس على أنهم يشكلون تهديدا فأطلقوا النار على الرهائن ما أدى إلى مقتلهم.
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00:42 GMT 16.12.2023
وقوع سلسلة انفجارات إثر استهداف القوات الإسرائيلية بعبوات ناسفة محلية الصنع في مخيم بلاطة
00:32 GMT 16.12.2023
00:32 GMT 16.12.2023
اندلاع اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مخيم بلاطة بالضفة الغربية
23:50 GMT 15.12.2023
23:50 GMT 15.12.2023
أعربت وزارة الخارجية الأردنية في بيان عن إدانتها لاستهداف الجيش الإسرائيلي لمصور قناة الجزيرة الصحفي سامر أبو دقة مما أدى إلى مقتله وإصابة مراسل القناة الصحفي وائل الدحدوح.
23:28 GMT 15.12.2023
23:26 GMT 15.12.2023
الجيش الإسرائيلي يكثف قصفه على أحياء الشجاعية والتفاح والدرج بمدينة غزة
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