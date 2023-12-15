العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يقتل بالخطأ محتجزين لدى حماس.. فيديو وصور
تتواصل العملية العسكرية البرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والتي يستهدف من خلالها القضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس، وذلك بالتزامن مع استمرار القصف الجوي الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، أن القوات الإسرائيلية المشتبكة مع مقاتلي حماس في حي الشجاعية في غزة، حددت عن طريق الخطأ 3 رهائن إسرائيليين لدى حماس على أنهم يشكلون تهديدا فأطلقوا النار على الرهائن ما أدى إلى مقتلهم.
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