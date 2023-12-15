https://sputnikarabic.ae/20231215/جنود-إسرائيليون-يقتحمون-مسجدا-ويتلون-صلاة-يهودية-عبر-مكبر-للصوت-فيديو-1084129354.html
جنود إسرائيليون يقتحمون مسجدا ويتلون صلاة يهودية عبر مكبر للصوت... فيديو
جنود إسرائيليون يقتحمون مسجدا ويتلون صلاة يهودية عبر مكبر للصوت... فيديو
أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، جنودا إسرائيليين داخل أحد المساجد وهم يتلون فيه صلاة يهودية عبر مكبر للصوت. 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T07:55+0000
2023-12-15T07:55+0000
2023-12-15T07:55+0000
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وحسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس الخميس، فإن "جنودا من الجيش الإسرائيلي، اقتحموا مسجدا في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، وقاموا بأداء طقوس تلمودية بداخله، والغناء أيضا".ووفقا للصحيفة، هتف جندي بالقول: "اسمع إسرائيل" عبر ميكروفون المسجد، وقال جندي آخر باللغة العربية: "أعزائي السكان، انتهت القصة. لن نقبل بوجود إرهابيين في المخيم".بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "تدنيس قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمسجد في مخيم جنين هو تصرف مشين ومدان، ونحذر من جر المنطقة إلى حرب دينية".فيما علّق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، بأن "الجنود المتورطين في اقتحام مسجد جنين تم إبعادهم عن الأنشطة العملياتية لمواجهة إجراءات تأديبية".وينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات توغل متكررة في مدينة جنين ومخيمها، بدواعي ملاحقة مطلوبين يتهمهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية، بحسب قوله.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, نادي الفيديو, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, نادي الفيديو, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
جنود إسرائيليون يقتحمون مسجدا ويتلون صلاة يهودية عبر مكبر للصوت... فيديو
أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، جنودا إسرائيليين داخل أحد المساجد وهم يتلون فيه صلاة يهودية عبر مكبر للصوت.
وحسبما أفادت
صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس الخميس، فإن "جنودا من الجيش الإسرائيلي، اقتحموا مسجدا في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، وقاموا بأداء طقوس تلمودية بداخله، والغناء أيضا".
ووفقا للصحيفة، هتف جندي بالقول: "اسمع إسرائيل" عبر ميكروفون المسجد، وقال جندي آخر باللغة العربية: "أعزائي السكان، انتهت القصة. لن نقبل بوجود إرهابيين في المخيم".
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "تدنيس قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمسجد في مخيم جنين هو تصرف مشين ومدان، ونحذر من جر المنطقة إلى حرب دينية".
فيما علّق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، بأن "الجنود المتورطين في اقتحام مسجد جنين تم إبعادهم عن الأنشطة العملياتية لمواجهة إجراءات تأديبية".
وينفذ الجيش الإسرائيلي
عمليات توغل متكررة في مدينة جنين ومخيمها، بدواعي ملاحقة مطلوبين يتهمهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية، بحسب قوله.