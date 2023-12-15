عربي
https://sputnikarabic.ae/20231215/حزب-الله-يعلن-قصف-3-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-جنوبي-لبنان-1084128070.html
"حزب الله" يعلن قصف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان
"حزب الله" يعلن قصف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان
أعلن حزب الله اللبناني، استهداف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده، في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T07:16+0000
2023-12-15T07:16+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082021295_0:11:1001:574_1920x0_80_0_0_883da0fed5b139364da83cb31af039d4.jpg
جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال "حزب الله"، في بيان، إنه استهدف، أمس الخميس، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان موقعين للجيش الإسرائيلي، حيث استهدف بالمدفعية ثكنة "يفتاح" (بلدة قدَس اللبنانية المحتلة) وتجمعًا لجنوده في محيطها، كما استهدف تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في قلعة هونين (بلدة هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.وأضاف أنه استهدف تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف نقاط ‏انتشار جنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع "شوميرا" بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، بحسب البيان.وذكرت مصادر ميدانية من جنوبي لبنان لـ"سبوتنيك"، أن "الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة الأطراف الشرقية لبلدة عيترون، وأطلق صاروخًا من مسيرة استهدف منزلًا بحي الرندة، وآخر استهدف حرش كونين في بلدة عيتا الشعب".كما استهدفت دبابة "ميركافا" إسرائيلية في حي الوسطاني في بلدة طيرحرفا، في حين قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي الأطراف الغربية لبلدة بليدا.ووفقا للمصادر، فقد نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة رامية، وغارة أخرى على منزل في بلدة مركبا، أدت إلى مقتل مواطن وجرح آخر.وتشهد الحدود بين إسرائيل وسوريا ولبنان، توترا متزايدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، حيث تتعرض الأراضي الإسرائيلية لقصف متكرر من الأراضي اللبنانية والسورية، وترد إسرائيل بقصف مضاد.
https://sputnikarabic.ae/20231203/نتنياهو-إذا-هاجم-حزب-الله-إسرائيل-فسوف-يدمر-لبنان-بأكمله-فيديو-1083698772.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082021295_16:0:904:666_1920x0_80_0_0_88882a7bf05376bb7db216bae1527fd4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

"حزب الله" يعلن قصف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان

07:16 GMT 15.12.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatariقصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
تابعنا عبر
أعلن حزب الله اللبناني، استهداف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده، في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال "حزب الله"، في بيان، إنه استهدف، أمس الخميس، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان موقعين للجيش الإسرائيلي، حيث استهدف بالمدفعية ثكنة "يفتاح" (بلدة قدَس اللبنانية المحتلة) وتجمعًا لجنوده في محيطها، كما استهدف تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في قلعة هونين (بلدة هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.
وأضاف أنه استهدف تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف نقاط ‏انتشار جنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع "شوميرا" بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، بحسب البيان.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
نتنياهو: إذا هاجم "حزب الله" إسرائيل فسوف يدمر لبنان بأكمله... فيديو
3 ديسمبر, 07:14 GMT
وذكرت مصادر ميدانية من جنوبي لبنان لـ"سبوتنيك"، أن "الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة الأطراف الشرقية لبلدة عيترون، وأطلق صاروخًا من مسيرة استهدف منزلًا بحي الرندة، وآخر استهدف حرش كونين في بلدة عيتا الشعب".
كما استهدفت دبابة "ميركافا" إسرائيلية في حي الوسطاني في بلدة طيرحرفا، في حين قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي الأطراف الغربية لبلدة بليدا.
ووفقا للمصادر، فقد نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة رامية، وغارة أخرى على منزل في بلدة مركبا، أدت إلى مقتل مواطن وجرح آخر.
وتشهد الحدود بين إسرائيل وسوريا ولبنان، توترا متزايدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، حيث تتعرض الأراضي الإسرائيلية لقصف متكرر من الأراضي اللبنانية والسورية، وترد إسرائيل بقصف مضاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "القسام" تدمر 72 آلية إسرائيلية خلال 72 ساعة.. فيديو وصورأمس, 22:36 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 05:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала