https://sputnikarabic.ae/20231215/خبير-ذكرى-القبض-على-صدام-حسين-هي-ذكرى-القبض-على-العراق-ومصادرة-خيراته--1084145123.html
خبير: ذكرى القبض على صدام حسين هي ذكرى القبض على العراق ومصادرة خيراته
خبير: ذكرى القبض على صدام حسين هي ذكرى القبض على العراق ومصادرة خيراته
نناقش في هذه حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T12:27+0000
2023-12-15T12:27+0000
2023-12-15T12:27+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: ذكرى القبض على صدام حسين هي ذكرى القبض على العراق ومصادرة خيراته
خبير: ذكرى القبض على صدام حسين هي ذكرى القبض على العراق ومصادرة خيراته
مر عشرون عاما عندما ألقت القوات الخاصة الأمريكية القبض على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، الذي كان متواجدا في قبو بالقرب من مسقط رأسه تكريت. وبعد ثلاث سنوات، حُكم عليه بالإعدام وشنق في أحد سجون بغداد. عن ذلك تحدث لبرنامجنا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد تركي الحسن:تدرس القوات الإسرائيلية إمكانية نشر قوة دولية في قطاع غزة بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بعد انتهاء العملية البرية. حول هذا الموضوع تحدّث الخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ نور الدين جرادات:أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن بلاده استخدمت حق النقض ضد مقترح يدعو لتقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات لأوكرانيا، بقيمة 50 مليار يورو في الفترة من 2024 وحتى 2027. عن الموضوع تحدث الخبير بالشأن الروسي ومدير مركز (جي اس ام) للدراسات الدكتور آصف ملحم:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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2023
محمد جمعة
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محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: ذكرى القبض على صدام حسين هي ذكرى القبض على العراق ومصادرة خيراته
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناديا هلال
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
مر عشرون عاما عندما ألقت القوات الخاصة الأمريكية القبض على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، الذي كان متواجدا في قبو بالقرب من مسقط رأسه تكريت. وبعد ثلاث سنوات، حُكم عليه بالإعدام وشنق في أحد سجون بغداد. عن ذلك تحدث لبرنامجنا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد تركي الحسن:
"لم تتحمل الولايات المتحدة أي مسؤولية عبر تاريخها، بدءا من تطهير الهنود الحمر حتى الآن على خلفية ما تفرضه سياسة القوة وليس الحقوق، وبالتالي تم غزو العراق بكذبة اصطنعت في الولايات المتحدة والهدف لم يكن شخص صدام بحد ذاته، بل احتلال العراق ومصادرة خيراته، الآن العراقيون الذين كانوا ضد صدام حسين- وقد حَكم عليهم بالإعدام- يمجِّدون عهده على العهود التي جاء بها الاحتلال، لذلك اليوم في ذكرى القبض على صدام حسين نحن نقول ذكرى القبض على العراق، و ما قام به الأمريكيون يستحقون عليه العقاب والجزاء".
تدرس القوات الإسرائيلية إمكانية نشر قوة دولية في قطاع غزة بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بعد انتهاء العملية البرية. حول هذا الموضوع تحدّث الخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ نور الدين جرادات:
"من يختار قيادة الشعب الفلسطيني هم أبناء الشعب الفلسطيني نفسه، أمّا أن يكون هناك مجموعة من الدول تُدير منطقة جغرافية فهذا الوضع لن يقبل به الشعب الفلسطيني. الضفة الغربية لم تهدأ أبداً، والإعلام يركّز أنَ الأحداث بدأت من 7 أكتوبر، والحقيقة أنّ الاستيطان مستمر في الضفة الغربية بشكل كبير جداً والأرقام تتحدّث عن ذلك. الأمريكيون موجودون عسكرياً وسياسياً، هم يغطّون على دولة الاحتلال في مجلس الأمن. المطلوب من الأمم المتحدة أن تأخذ دورها بقوة على الأقل تجاه القضايا الإنسانية".
أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن بلاده استخدمت حق النقض ضد مقترح يدعو لتقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات لأوكرانيا، بقيمة 50 مليار يورو في الفترة من 2024 وحتى 2027. عن الموضوع تحدث الخبير بالشأن الروسي ومدير مركز (جي اس ام) للدراسات الدكتور آصف ملحم:
"الموضوع مرتبط بشكل أساسي بعدم إيمان الأوروبيين أنفسهم بجدوى هذه المساعدات التي قد تجاوزت خلال السنتين الماضيتين 100 مليار دولار فماذا حققت أوكرانيا؟ وهذه أسئلة يطرحها الجانب الغربي باستمرار والمواطن الغربي الذي يعيش أزمات اقتصادية. هناك الكثير من النخب الحاكمة الأوروبية والأمريكية تتحدث عن ضرورة تقوية العلاقات مع روسيا لعدم تركها تتحالف أكثر مع الصين، وهذا كله بسبب عدم قدرة أوكرانيا على تحقيق أي انجازات عسكرية على الإطلاق".
التفاصيل في الملف الصوتي...