https://sputnikarabic.ae/20231215/خبير-ذكرى-القبض-على-صدام-حسين-هي-ذكرى-القبض-على-العراق-ومصادرة-خيراته--1084145123.html

خبير: ذكرى القبض على صدام حسين هي ذكرى القبض على العراق ومصادرة خيراته

خبير: ذكرى القبض على صدام حسين هي ذكرى القبض على العراق ومصادرة خيراته

نناقش في هذه حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 15.12.2023, سبوتنيك عربي

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راديو

شؤون عسكرية

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خبير: ذكرى القبض على صدام حسين هي ذكرى القبض على العراق ومصادرة خيراته خبير: ذكرى القبض على صدام حسين هي ذكرى القبض على العراق ومصادرة خيراته

مر عشرون عاما عندما ألقت القوات الخاصة الأمريكية القبض على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، الذي كان متواجدا في قبو بالقرب من مسقط رأسه تكريت. وبعد ثلاث سنوات، حُكم عليه بالإعدام وشنق في أحد سجون بغداد. عن ذلك تحدث لبرنامجنا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد تركي الحسن:تدرس القوات الإسرائيلية إمكانية نشر قوة دولية في قطاع غزة بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بعد انتهاء العملية البرية. حول هذا الموضوع تحدّث الخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ نور الدين جرادات:أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن بلاده استخدمت حق النقض ضد مقترح يدعو لتقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات لأوكرانيا، بقيمة 50 مليار يورو في الفترة من 2024 وحتى 2027. عن الموضوع تحدث الخبير بالشأن الروسي ومدير مركز (جي اس ام) للدراسات الدكتور آصف ملحم:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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