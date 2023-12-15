https://sputnikarabic.ae/20231215/دوي-صافرات-الإنذار-في-مستوطنات-شمالي-إسرائيل-وإطلاق-صواريخ-من-جنوبي-لبنان-تجاه-مواقع-إسرائيلية-1084147078.html

دوي صافرات الإنذار في مستوطنات شمالي إسرائيل وإطلاق صواريخ من جنوبي لبنان تجاه مواقع إسرائيلية

دوي صافرات الإنذار في مستوطنات شمالي إسرائيل وإطلاق صواريخ من جنوبي لبنان تجاه مواقع إسرائيلية

سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية شمالي البلاد، مساء اليوم الجمعة، في ظل إطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني على مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي. 15.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-15T13:09+0000

2023-12-15T13:09+0000

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن صافرات الإنذار دوَّت في "عرب العرامشة" بالجليل الغربي، شمالي إسرائيل، في وقت تم رصد إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان تجاه موقع للجيش الإسرائيلي.وبدورها، أفادت قناة "الميادين" بإطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية استهدف أحد مواقع الجيش الإسرائيلي قبالة بلدة يارون على الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة.وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أفاد الجيش الإسرائيلي بقيام قواته الجوية بمهاجمة البنية التحتية لـ"حزب الله" وتحييد ثلاثة مقاتلين على الأقل في لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القوات الجوية نفذت طلعة جوية صباح اليوم الجمعة وضربت نقاط تمركز لقوات "حزب الله" اللبناني في جنوب لبنان، ما أسفر عن تحييد 3 عناصر للحزب.وقامت القوات الجوية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة بتحييد مقاتل في لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وفي الصباح أصابت رجلين مسلحين في لبنان.وأعلن حزب الله اللبناني، استهداف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده، في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.وقال "حزب الله"، في بيان، إنه استهدف، أمس الخميس، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان موقعين للجيش الإسرائيلي، حيث استهدف بالمدفعية ثكنة "يفتاح" (بلدة قدَس اللبنانية المحتلة) وتجمعًا لجنوده في محيطها، كما استهدف تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في قلعة هونين (بلدة هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.وأضاف أنه استهدف تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف نقاط ‏انتشار جنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع "شوميرا" بالأسلحة المناسبة وإصابها إصابة مباشرة، بحسب البيان.ويأتي هذا في الوقت الذي يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

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