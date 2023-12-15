https://sputnikarabic.ae/20231215/سوليفان-هناك-مرحلة-جديدة-في-الحرب-على-غزة-تركز-على-استهداف-قيادات-حماس-1084132357.html

سوليفان: هناك مرحلة جديدة في الحرب على غزة تركز على استهداف قيادات "حماس"

سوليفان: هناك مرحلة جديدة في الحرب على غزة تركز على استهداف قيادات "حماس"

ذكر جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الجمعة، أنه ستكون هناك مرحلة جديدة في الحرب على قطاع غزة، تركز على استهداف قيادات "حماس". 15.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-15T09:51+0000

2023-12-15T09:51+0000

2023-12-15T09:51+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن سوليفان، قبيل مغادرته تل أبيب، قوله إن "المرحلة المقبلة ستركز على استهداف قيادات حركة حماس".وأوضح جيك سوليفان، أن لقائه مع رئيس "الموساد" (الاستخبارات الخارجية)، ديفيد برنياع، استغرق أكثر من الوقت المفترض له، حيث جلسا معا لأكثر من ساعة ونصف الساعة، لبحث كيفية إطلاق سراح الأسرى والرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة، بحسب قوله.ويشار إلى أن، ديفيد بارنياع، رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي (الاستخبارات الخارجية)، قد التقى أمس الخميس، جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، على هامش زيارته إلى تل أبيب.وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الطرفين، سوليفان وبارنياع، قد بحثا إمكانية إتمام صفقة تبادل رهائن وأسرى جديدة بين "حماس" وإسرائيل، فيما نقلت القناة عن مسؤول أمريكي، أن "الإدارة الأمريكية تبحث، في الوقت الراهن، مع الطرفين حماس وإسرائيل مبادرات عدة لتجديد اتفاق إطلاق سراح الرهائن والأسرى بينهما".وكان جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، قد أعلن أن جيك سوليفان، بحث مع المسؤولين الإسرائيليين خلال زيارته لإسرائيل، أمس الخميس، تخفيف حدة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231215/الجيش-الإسرائيلي-يعثر-على-جثتي-جنديين-أسيرين-من-المحتجزين-في-غزة-1084131116.html

https://sputnikarabic.ae/20231215/مقتل-جندي-إسرائيلي-وإصابة-4-بإصابات-بالغة-في-غزة-1084127225.html

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