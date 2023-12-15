https://sputnikarabic.ae/20231215/علماء-روس-يصممون-آلات-إنتاج-سريعة-لصنع-كاسحات-الجليد-1084126712.html
علماء روس يصممون نظاما سريعا لتصميم هياكل "كاسحات الجليد"
علماء روس يصممون نظاما سريعا لتصميم هياكل "كاسحات الجليد"
قدم علماء من جامعة سانت بطرسبورغ الطبية الحكومية نظاما آليا يسمح بتصميم هياكل السفن البحرية الحديثة أسرع بـ3-5 مرات، وفقًا للمعايير الروسية والدولية. 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T06:01+0000
2023-12-15T06:01+0000
2023-12-15T06:09+0000
مجتمع
رصد عسكري
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101921/36/1019213622_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_f04edc171fa7335984c6cf87196c9ae6.jpg
وذكرت الخدمة الصحفية للجامعة، أن النظام يتضمن برنامجًا أصليًا لتصميم هياكل سفن النقل ذات السعة الكبيرة وكاسحات الجليد.وفقًا للمتخصصين، عند تصميم الناقلات التي يزيد طولها عن 150 مترًا وناقلات البضائع، التي يزيد طولها عن 90 مترًا، من الضروري تطبيق القواعد العامة، قواعد الرابطة الدولية لجمعيات التصنيف، التي تنظم متطلبات هذه السفن وقواعد إجراء العمليات الحسابية.وأكد العلماء أن التصميم البارامتري للهياكل، جاء وفقًا لهذه القواعد ولا يمكن تنفيذه دون برامج متخصصة. ومع ذلك، لا يوجد نظام واحد يستخدم في عمل منظمات تصميم بناء السفن وأحواض بناء السفن يحل مشاكل التصميم البارامتري.واقترح علماء الجامعة برامج محلية لإنشاء السفن، وفقًا للمعايير الدولية المقبولة.وقال فلاديمير ترياسكين، رئيس قسم التصميم والتشغيل الفني للسفن في الجامعة، إن "تفرد الأساليب والبرمجيات يكمن في استخدام مجموعة من طرق الحساب التقليدية واستخدام أساليب البحث الأمثل".وأضاف ترياسكين: "كان الهدف من سنوات عملنا العديدة هو إنشاء أساس علمي وتطوير نظام آلي للتحليل الهندسي ودعم القرار في تصميم هياكل السفن البحرية الحديثة وهياكل الهندسة البحرية في المراحل الأولية (المسودة) والتقنية".وأشار إلى أن إدخال نظام آلي مطور محليا في ممارسة مكاتب تصميم بناء السفن، والذي يوفر القدرة على تصميم الهياكل المثالية، سيؤدي إلى خفض تكلفة بناء السفن وزيادة كفاءتها التشغيلية.أطلق المتخصصون على نظامهم اسم "نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر، ووفقًا لتقديراتهم، يمكن تقليل وقت تطوير مشروع الهيكل باستخدام هذا النظام بمقدار 3-5 مرات. وفي الوقت ذاته، من الممكن ضمان انخفاض كبير في وزن الهيكل من خلال حلول التصميم الأمثل.
https://sputnikarabic.ae/20231213/علماء-روس-يبتكرون-مركبا-متناهي-الصغر-لتنقية-المياه-1084029168.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101921/36/1019213622_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_7075885e306e47122f13bdaeb912fbb1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, علوم
علماء روس يصممون نظاما سريعا لتصميم هياكل "كاسحات الجليد"
06:01 GMT 15.12.2023 (تم التحديث: 06:09 GMT 15.12.2023)
قدم علماء من جامعة سانت بطرسبورغ الطبية الحكومية نظاما آليا يسمح بتصميم هياكل السفن البحرية الحديثة أسرع بـ3-5 مرات، وفقًا للمعايير الروسية والدولية.
وذكرت الخدمة الصحفية للجامعة، أن النظام يتضمن برنامجًا أصليًا لتصميم هياكل سفن النقل ذات السعة الكبيرة وكاسحات الجليد.
وفقًا للمتخصصين، عند تصميم الناقلات التي يزيد طولها عن 150 مترًا وناقلات البضائع، التي يزيد طولها عن 90 مترًا، من الضروري تطبيق القواعد العامة، قواعد الرابطة الدولية لجمعيات التصنيف، التي تنظم متطلبات هذه السفن وقواعد إجراء العمليات الحسابية.
وأكد العلماء أن التصميم البارامتري للهياكل، جاء وفقًا لهذه القواعد ولا يمكن تنفيذه دون برامج متخصصة. ومع ذلك، لا يوجد نظام واحد يستخدم في عمل منظمات تصميم بناء السفن وأحواض بناء السفن يحل مشاكل التصميم البارامتري.
واقترح علماء الجامعة برامج محلية لإنشاء السفن، وفقًا للمعايير الدولية المقبولة.
وقال فلاديمير ترياسكين، رئيس قسم التصميم والتشغيل الفني للسفن في الجامعة، إن "تفرد الأساليب والبرمجيات يكمن في استخدام مجموعة من طرق الحساب التقليدية واستخدام أساليب البحث الأمثل".
وأضاف ترياسكين: "كان الهدف من سنوات عملنا العديدة هو إنشاء أساس علمي وتطوير نظام آلي للتحليل الهندسي ودعم القرار في تصميم هياكل السفن البحرية الحديثة وهياكل الهندسة البحرية في المراحل الأولية (المسودة) والتقنية".
وأشار إلى أن إدخال نظام آلي مطور محليا في ممارسة مكاتب تصميم بناء السفن، والذي يوفر القدرة على تصميم الهياكل المثالية، سيؤدي إلى خفض تكلفة بناء السفن وزيادة كفاءتها التشغيلية.
أطلق المتخصصون على نظامهم اسم "نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر، ووفقًا لتقديراتهم، يمكن تقليل وقت تطوير مشروع الهيكل باستخدام هذا النظام بمقدار 3-5 مرات. وفي الوقت ذاته، من الممكن ضمان انخفاض كبير في وزن الهيكل من خلال حلول التصميم الأمثل.