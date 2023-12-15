https://sputnikarabic.ae/20231215/قاذفة-روسية-تلقي-بحمولة-ثقيلة-على-معقل-لقوات-كييف-فيديو-1084130364.html
قاذفة روسية تلقي "بحمولة ثقيلة" على معقل لقوات كييف... فيديو
قاذفة روسية تلقي "بحمولة ثقيلة" على معقل لقوات كييف... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر قيام طاقم طائرة روسية من طراز "سو-34"، بشن ضربات على مواقع أوكرانية على محور كوبيانسك. 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T09:35+0000
2023-12-15T09:35+0000
2023-12-15T09:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت، يوم أول أمس الأربعاء، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغت نحو 150 عسكريًا أوكرانيًا، خلال الـ 24 الساعة الماضية، على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان.وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور كوبيانسك، صدت مجموعة قوات "الغرب"، بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية الروسية، 8 هجمات للألوية الميكانيكية الـ14، 43، 60، 115، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات سينكوفكا وإيفانوفكا وياغودنويه في مقاطعة خاركوف ومنطقة بحيرة ليمان".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080070161_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_6f673fd0d2c534827829fb87959e5c97.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قاذفة روسية تلقي "بحمولة ثقيلة" على معقل لقوات كييف... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر قيام طاقم طائرة روسية من طراز "سو-34"، بشن ضربات على مواقع أوكرانية على محور كوبيانسك.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت، يوم أول أمس الأربعاء، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغت نحو 150 عسكريًا أوكرانيًا، خلال الـ 24 الساعة الماضية، على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور كوبيانسك، صدت مجموعة قوات "الغرب"، بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية الروسية، 8 هجمات للألوية الميكانيكية الـ14، 43، 60، 115، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات سينكوفكا وإيفانوفكا وياغودنويه في مقاطعة خاركوف ومنطقة بحيرة ليمان".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.