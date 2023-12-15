https://sputnikarabic.ae/20231215/مسؤول-إيراني-لدينا-قدرات-متميزة-في-إنتاج-معدات-عسكرية-كنا-نستوردها-في-الماضي-1084126439.html

مسؤول إيراني: لدينا قدرات متميزة في إنتاج معدات عسكرية كنا نستوردها في الماضي

مسؤول إيراني: لدينا قدرات متميزة في إنتاج معدات عسكرية كنا نستوردها في الماضي

صرح رئيس المكتب العسكري للقيادة العامة للجيش الإيراني، العميد محمد شيرازي، بأن بلاده بلغت اليوم قدرات متميزة في إنتاج المعدات العسكرية التي كانت تستوردها في... 15.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-15T05:11+0000

2023-12-15T05:11+0000

2023-12-15T05:11+0000

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

إيران

أخبار إيران

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062879592_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d1398143b623e3de93465a94261cda1d.jpg

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن شيرازي، كلمة ألقاها في الحفل الختامي للمعرض التدريبي الشامل الأول لجيش الجمهورية الإسلامية، الذي أقيم في مقر أركان الجيش.أوضح شيرازي، خلال كلمته أن "الفرصة قد سنحت للوقوف عن كثب على حالة التعليم والتدريب في المعرض الشامل للتدريب والتعليم في جيش الجمهورية إيران الإسلامية".وأضاف المسؤول الإيراني أن "مسألة التعليم والتدريب يتابعها القائد العام للقوات المسلحة، الذي يرى بأن تعليمنا يجب أن يقود إلى إعداد ضباط أكفاء ويجب أن نعتمد على الأساتذة والمدربين بالبلاد في مجال التعليم حتى نتمكن من تدريب الشباب الموهوبين لمستقبلنا".وفي وقت سابق، قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أمس الخميس، إن "النظام الإسرائيلي سينقرض في ‏المستقبل القريب".‏وأضاف في كلمة له أمام مؤتمر ثقافي أن "انهيار النظام الإسرائيلي المزيف ليس بالبعيد، والدليل الواضح على ذلك هو أن الصهاينة ضعفاء، لدرجة أنهم لا يستطيعون تحمل وجود النساء والأطفال الفلسطينيين"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وانتقد قائد الحرس الثوري الإيراني، إسرائيل، لتحويلها مستشفيات غزة إلى "ساحات قتال وذبح النساء والأطفال العُزل في فلسطين"، مؤكدا أن "مثل هذه الفظائع أثارت النفور العالمي من إسرائيل".وفي تصريحات أدلى بها المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انتقد النظام الإسرائيلي، ووصفه "بالسرطان الذي سيتم القضاء عليه من قبل الفلسطينيين وقوى المقاومة الإقليمية"، وحذر الحكومات التي تسعى إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل من أنها "تدعم الحصان الخاطئ"، بحسب تعبيره.

https://sputnikarabic.ae/20231214/أميركا-وبريطانيا-تفرضان-عقوبات-على-8-جهات-فاعلة-مرتبطة-بدعم-إيران-لحماس-والجهاد-1084106474.html

https://sputnikarabic.ae/20231210/إيران-تطالب-الاتحاد-الأوروبي-باتخاذ-خطوات-مؤثرة-لوقف-الهجمات-الإسرائيلية-على-غزة-1083958183.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم