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https://sputnikarabic.ae/20231215/مسؤول-إيراني-لدينا-قدرات-متميزة-في-إنتاج-معدات-عسكرية-كنا-نستوردها-في-الماضي-1084126439.html
مسؤول إيراني: لدينا قدرات متميزة في إنتاج معدات عسكرية كنا نستوردها في الماضي
مسؤول إيراني: لدينا قدرات متميزة في إنتاج معدات عسكرية كنا نستوردها في الماضي
صرح رئيس المكتب العسكري للقيادة العامة للجيش الإيراني، العميد محمد شيرازي، بأن بلاده بلغت اليوم قدرات متميزة في إنتاج المعدات العسكرية التي كانت تستوردها في... 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T05:11+0000
2023-12-15T05:11+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن شيرازي، كلمة ألقاها في الحفل الختامي للمعرض التدريبي الشامل الأول لجيش الجمهورية الإسلامية، الذي أقيم في مقر أركان الجيش.أوضح شيرازي، خلال كلمته أن "الفرصة قد سنحت للوقوف عن كثب على حالة التعليم والتدريب في المعرض الشامل للتدريب والتعليم في جيش الجمهورية إيران الإسلامية".وأضاف المسؤول الإيراني أن "مسألة التعليم والتدريب يتابعها القائد العام للقوات المسلحة، الذي يرى بأن تعليمنا يجب أن يقود إلى إعداد ضباط أكفاء ويجب أن نعتمد على الأساتذة والمدربين بالبلاد في مجال التعليم حتى نتمكن من تدريب الشباب الموهوبين لمستقبلنا".وفي وقت سابق، قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أمس الخميس، إن "النظام الإسرائيلي سينقرض في ‏المستقبل القريب".‏وأضاف في كلمة له أمام مؤتمر ثقافي أن "انهيار النظام الإسرائيلي المزيف ليس بالبعيد، والدليل الواضح على ذلك هو أن الصهاينة ضعفاء، لدرجة أنهم لا يستطيعون تحمل وجود النساء والأطفال الفلسطينيين"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وانتقد قائد الحرس الثوري الإيراني، إسرائيل، لتحويلها مستشفيات غزة إلى "ساحات قتال وذبح النساء والأطفال العُزل في فلسطين"، مؤكدا أن "مثل هذه الفظائع أثارت النفور العالمي من إسرائيل".وفي تصريحات أدلى بها المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انتقد النظام الإسرائيلي، ووصفه "بالسرطان الذي سيتم القضاء عليه من قبل الفلسطينيين وقوى المقاومة الإقليمية"، وحذر الحكومات التي تسعى إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل من أنها "تدعم الحصان الخاطئ"، بحسب تعبيره.
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم

مسؤول إيراني: لدينا قدرات متميزة في إنتاج معدات عسكرية كنا نستوردها في الماضي

05:11 GMT 15.12.2023
© AFP 2023 / Iranian Army officeتظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها الجيش الإيراني في 28 مايو 2022، قاعدة طائرات بدون طيار تحت الأرض، في مكان غير معروف في إيران.
تظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها الجيش الإيراني في 28 مايو 2022، قاعدة طائرات بدون طيار تحت الأرض، في مكان غير معروف في إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
© AFP 2023 / Iranian Army office
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صرح رئيس المكتب العسكري للقيادة العامة للجيش الإيراني، العميد محمد شيرازي، بأن بلاده بلغت اليوم قدرات متميزة في إنتاج المعدات العسكرية التي كانت تستوردها في السابق، ولكنها اليوم تصنع هذه المعدات بأحدث المواصفات العلمية المعاصرة، بحسب قوله.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن شيرازي، كلمة ألقاها في الحفل الختامي للمعرض التدريبي الشامل الأول لجيش الجمهورية الإسلامية، الذي أقيم في مقر أركان الجيش.
أوضح شيرازي، خلال كلمته أن "الفرصة قد سنحت للوقوف عن كثب على حالة التعليم والتدريب في المعرض الشامل للتدريب والتعليم في جيش الجمهورية إيران الإسلامية".
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وأضاف المسؤول الإيراني أن "مسألة التعليم والتدريب يتابعها القائد العام للقوات المسلحة، الذي يرى بأن تعليمنا يجب أن يقود إلى إعداد ضباط أكفاء ويجب أن نعتمد على الأساتذة والمدربين بالبلاد في مجال التعليم حتى نتمكن من تدريب الشباب الموهوبين لمستقبلنا".
وفي وقت سابق، قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أمس الخميس، إن "النظام الإسرائيلي سينقرض في ‏المستقبل القريب".‏
وأضاف في كلمة له أمام مؤتمر ثقافي أن "انهيار النظام الإسرائيلي المزيف ليس بالبعيد، والدليل الواضح على ذلك هو أن الصهاينة ضعفاء، لدرجة أنهم لا يستطيعون تحمل وجود النساء والأطفال الفلسطينيين"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
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وانتقد قائد الحرس الثوري الإيراني، إسرائيل، لتحويلها مستشفيات غزة إلى "ساحات قتال وذبح النساء والأطفال العُزل في فلسطين"، مؤكدا أن "مثل هذه الفظائع أثارت النفور العالمي من إسرائيل".
وفي تصريحات أدلى بها المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انتقد النظام الإسرائيلي، ووصفه "بالسرطان الذي سيتم القضاء عليه من قبل الفلسطينيين وقوى المقاومة الإقليمية"، وحذر الحكومات التي تسعى إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل من أنها "تدعم الحصان الخاطئ"، بحسب تعبيره.
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