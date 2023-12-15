https://sputnikarabic.ae/20231215/مسؤول-دفاعي-أمريكي-اشتعال-النار-في-سفينة-بالبحر-الأحمر-أصيبت-بقذيفة-من-اليمن--1084132117.html
مسؤول دفاعي أمريكي: اشتعال النار في سفينة بالبحر الأحمر أصيبت بقذيفة من اليمن
مسؤول دفاعي أمريكي: اشتعال النار في سفينة بالبحر الأحمر أصيبت بقذيفة من اليمن
أعلن مسؤول دفاعي أمريكي ، اليوم الجمعة، أن النيران اشتعلت في سفينة في البحر الأحمر بعد إصابتها بمقذوف أطلق من السواحل اليمنية. 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T09:45+0000
2023-12-15T09:45+0000
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وحسب وسائل إعلام أمريكية، أضاف المسؤول أن النيران اشتعلت في سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر بعد إصابتها بقذيفة أطلقت من اليمن.في السياق، قالت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" إن "سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا تعرضت لأضرار ناجمة عن هجوم جوي على بعد 50 ميلا شمالي ميناء المخا اليمني".وأضافت الشركة البريطانية أن السفينة كانت تبحر جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما تعرضت لهجوم بمقذوف.وأوضحت أن إحدى الحاويات سقطت في البحر بسبب تأثير المقذوف الذي تسبب في اشتعال حريق على سطح السفينة.وفي وقت سابق اليوم، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقارير عن زورق أبيض صغير يقل 10 أشخاص يعرفون أنفسهم بأنهم من السلطات اليمنية وأنهم "أمروا سفينة بتغيير مسارها نحو اليمن.وقالت الهيئة، في بيان اليوم الجمعة، إنها تحقق في تقارير عن واقعة حدثت على بعد 50 ميلا بحريا شمالي ميناء المخا اليمني قرب مضيق باب المندب.وأضافت أنها تلقت تقارير عن واقعة أخرى على بعد نحو 60 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الحديدة اليمني.نصحت الهيئة السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مثيرة للريبة.وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) سفنا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها رداً على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231206/أنصار-الله-تؤكد-أنها-لا-تستهدف-إلا-السفن-الإسرائيلية-1083787834.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
مسؤول دفاعي أمريكي: اشتعال النار في سفينة بالبحر الأحمر أصيبت بقذيفة من اليمن
أعلن مسؤول دفاعي أمريكي ، اليوم الجمعة، أن النيران اشتعلت في سفينة في البحر الأحمر بعد إصابتها بمقذوف أطلق من السواحل اليمنية.
وحسب وسائل
إعلام أمريكية، أضاف المسؤول أن النيران اشتعلت في سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر بعد إصابتها بقذيفة أطلقت من اليمن.
في السياق، قالت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" إن "سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا تعرضت لأضرار ناجمة عن هجوم جوي على بعد 50 ميلا شمالي ميناء المخا اليمني".
وأضافت الشركة البريطانية أن السفينة كانت تبحر جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما تعرضت لهجوم بمقذوف.
وأوضحت أن إحدى الحاويات سقطت في البحر بسبب تأثير المقذوف الذي تسبب في اشتعال حريق على سطح السفينة.
وفي وقت سابق اليوم، أفادت
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقارير عن زورق أبيض صغير يقل 10 أشخاص يعرفون أنفسهم بأنهم من السلطات اليمنية وأنهم "أمروا سفينة بتغيير مسارها نحو اليمن.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم الجمعة، إنها تحقق في تقارير عن واقعة حدثت على بعد 50 ميلا بحريا شمالي ميناء المخا اليمني قرب مضيق باب المندب.
وأضافت أنها تلقت تقارير عن واقعة أخرى
على بعد نحو 60 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الحديدة اليمني.
نصحت الهيئة السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مثيرة للريبة.
وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) سفنا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها رداً على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.