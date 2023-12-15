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https://sputnikarabic.ae/20231215/مقتل-جندي-إسرائيلي-وإصابة-4-بإصابات-بالغة-في-غزة-1084127225.html
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 بإصابات بالغة في غزة
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 بإصابات بالغة في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل جندي برتبة رقيب وإصابة 4 آخرين بإصابات بالغة، جنوب وشمالي قطاع غزة. 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T06:37+0000
2023-12-15T06:37+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مقتل جندي برتبة رقيب وإصابة 4 آخرين بإصابات خطيرة، من بينهم ضابطان، وقد تم إبلاغ عائلاتهم بذلك.وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، العثور على جثة أحد الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وإعادتها إلى إسرائيل، وقال في بيان: "خلال عملية في قطاع غزة، عثرت القوات الخاصة التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، على جثة الرهينة إيليا توليدانو (28 عاما)، وأعادتها إلى إسرائيل".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20231215/حماس-تقلل-من-خطورة-خطة-إسرائيل-لإغراق-أنفاق-غزة-1084125668.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 بإصابات بالغة في غزة

06:37 GMT 15.12.2023
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 28 أكتوبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 28 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل جندي برتبة رقيب وإصابة 4 آخرين بإصابات بالغة، جنوب وشمالي قطاع غزة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مقتل جندي برتبة رقيب وإصابة 4 آخرين بإصابات خطيرة، من بينهم ضابطان، وقد تم إبلاغ عائلاتهم بذلك.
وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، العثور على جثة أحد الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وإعادتها إلى إسرائيل، وقال في بيان: "خلال عملية في قطاع غزة، عثرت القوات الخاصة التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، على جثة الرهينة إيليا توليدانو (28 عاما)، وأعادتها إلى إسرائيل".
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
"حماس" تقلل من خطورة خطة إسرائيل لإغراق أنفاق غزة
03:08 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.
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