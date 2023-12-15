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https://sputnikarabic.ae/20231215/منافس-بايدن-يتوقع-انسحاب-الأخير-من-الانتخابات-الرئاسية-قبل-أوانها-1084144061.html
منافس بايدن يتوقع انسحاب الأخير من الانتخابات الرئاسية قبل أوانها
منافس بايدن يتوقع انسحاب الأخير من الانتخابات الرئاسية قبل أوانها
صرح المرشح الرئاسي الأمريكي المستقل، كورنيل ويست، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد لا يصل إلى مرحلة الانتخابات الرئاسية العامة، في عام 2024، لأنه... 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T12:04+0000
2023-12-15T12:05+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
جو بايدن
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وجاء في صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية: "ذكر المرشح الرئاسي المستقل ويست، أن الرئيس الحالي جو بايدن، قد ينهي فجأة محاولته لإعادة انتخابه، كما فعل الرئيس الأسبق ليندون جونسون، عندما صدم الأمة عام 1968".وأضافت الصحيفة أن "المرشح الرئاسي كورنيل ويست، لا يعتقد أن الرئيس جو بايدن، قادر على التعامل مع الانتقادات المتزايدة التي يتلقاها بشأن كل شيء تقريبًا، بدءًا من الصراع في غزة وحتى الاقتصاد الأمريكي".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويتنافس ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي، وآخرون على الترشيح عن الحزب الجمهوري.
https://sputnikarabic.ae/20231214/مستشار-أوباما-عن-انخفاض-شعبية-بايدن-أخبار-مظلمة-للغاية-لحملته-الانتخابية-1084095991.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن

منافس بايدن يتوقع انسحاب الأخير من الانتخابات الرئاسية قبل أوانها

12:04 GMT 15.12.2023 (تم التحديث: 12:05 GMT 15.12.2023)
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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صرح المرشح الرئاسي الأمريكي المستقل، كورنيل ويست، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد لا يصل إلى مرحلة الانتخابات الرئاسية العامة، في عام 2024، لأنه قد يسحب ترشيحه فجأة بسبب الانتقادات المتزايدة.
وجاء في صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية: "ذكر المرشح الرئاسي المستقل ويست، أن الرئيس الحالي جو بايدن، قد ينهي فجأة محاولته لإعادة انتخابه، كما فعل الرئيس الأسبق ليندون جونسون، عندما صدم الأمة عام 1968".
وأضافت الصحيفة أن "المرشح الرئاسي كورنيل ويست، لا يعتقد أن الرئيس جو بايدن، قادر على التعامل مع الانتقادات المتزايدة التي يتلقاها بشأن كل شيء تقريبًا، بدءًا من الصراع في غزة وحتى الاقتصاد الأمريكي".

كما انتقد ويست الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ووصفه بأنه "رجل عصابات حقيقي، وفاشي جديد ومزمار يقود البلاد إلى حرب أهلية ثانية"، وفي الوقت ذاته، وصف المرشح ويست الرئيس بايدن بأنه "صاحب مغامرة عسكرية قد تقود العالم إلى حرب عالمية ثالثة".

الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
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أمس, 13:28 GMT

وانسحب نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، وحاكم داكوتا الشمالية دودج بورجوم، وحاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون، وسيناتور ساوث كارولينا تيم سكوت، من السباق الانتخابي. وكان الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، قد أعلن، في أبريل/ نيسان الماضي، أنه ينوي إعادة انتخابه عن الحزب الديمقراطي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويتنافس ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي، وآخرون على الترشيح عن الحزب الجمهوري.
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