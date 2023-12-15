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https://sputnikarabic.ae/20231215/نائب-أوكراني-يفجر-قنبلتين-في-مبنى-مجلس-قرية-أوكرانية-فيديو-1084146632.html
نائب أوكراني يفجر قنبلتين في مبنى مجلس قرية أوكرانية... فيديو
نائب أوكراني يفجر قنبلتين في مبنى مجلس قرية أوكرانية... فيديو
فجر أحد النواب قنبلتين يدويتين في مبنى مجلس قرية في مقاطعة زاكابارتيا، مما أدى إلى إصابة 26 شخصًا، حسبما ذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية عبر قناتها على... 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T13:02+0000
2023-12-15T13:02+0000
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وأضاف البيان أن "26 شخصا أصيبوا، ستة منهم في حالة خطيرة. ويقوم الأطباء بإجراءات إنعاش الرجل الذي فجر القنبلتين".وبحسب ما نشره موقع"سترانا.وا"، فقد تم تفجير العبوات الناسفة على يد النائب سيرغي باترين. يُذكر أنه قبل ذلك حاول مقاطعة المشاركين المتجادلين في الاجتماع، ثم قام بإلقاء القنبلتين اليدويتين. وقع الحادث اليوم الجمعة، خلال جلسة في مبنى مجلس قرية كيريتسكوفسكي في مقاطعة زاكابارتيا. وأوضحت وزارة الداخلية في البلاد، أن الخدمات المتخصصة ومجموعة التحقيق والعمليات من الشرطة وخبراء المتفجرات وعلماء الجريمة يعملون في مكان الحادث.
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نائب أوكراني يفجر قنبلتين في مبنى مجلس قرية أوكرانية... فيديو

13:02 GMT 15.12.2023
© Fotolia / aviavladالعلم الأوكراني
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
© Fotolia / aviavlad
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فجر أحد النواب قنبلتين يدويتين في مبنى مجلس قرية في مقاطعة زاكابارتيا، مما أدى إلى إصابة 26 شخصًا، حسبما ذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية عبر قناتها على "تلغرام".
وأضاف البيان أن "26 شخصا أصيبوا، ستة منهم في حالة خطيرة. ويقوم الأطباء بإجراءات إنعاش الرجل الذي فجر القنبلتين".
وبحسب ما نشره موقع"سترانا.وا"، فقد تم تفجير العبوات الناسفة على يد النائب سيرغي باترين. يُذكر أنه قبل ذلك حاول مقاطعة المشاركين المتجادلين في الاجتماع، ثم قام بإلقاء القنبلتين اليدويتين.
وقع الحادث اليوم الجمعة، خلال جلسة في مبنى مجلس قرية كيريتسكوفسكي في مقاطعة زاكابارتيا. وأوضحت وزارة الداخلية في البلاد، أن الخدمات المتخصصة ومجموعة التحقيق والعمليات من الشرطة وخبراء المتفجرات وعلماء الجريمة يعملون في مكان الحادث.
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