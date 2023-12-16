https://sputnikarabic.ae/20231216/آن---124-الروسية-ثاني-أضخم-طائرة-نقل-عسكري-في-العالم-1084183781.html
"آن - 124" الروسية... ثاني أضخم طائرة نقل عسكري في العالم
"آن - 124" الروسية... ثاني أضخم طائرة نقل عسكري في العالم
تخصص الجيوش النظامية أفرعا للإمداد والتموين تكون مهمتها توفير الدعم اللازم للقوات المحاربة في الوقت المناسب عبر البر والبحر والجو، ويتم تحديد الوسيلة المناسبة... 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T16:00+0000
2023-12-16T16:00+0000
2023-12-16T16:00+0000
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ورغم أن عمليات النقل البري والبحري توفر قدرة أكبر على نقل العتاد والجنود إلى ساحات القتال، إلا أن تلك الممرات ربما تصبح غير متاحة في وقت الحرب، ما يدفع الجيوش لنقل إمداداتها جوا عن طريق طائرات النقل العسكري، التي تستطيع نقل حمولتها في وقت قصير مقارنة بالطرق الأخرى.وتطور روسيا مجموعة متنوعة من طائرات النقل العسكري العملاقة منها "آن - 124"، التي تصنف بأنها ثاني أضخم طائرة نقل عسكري في العالم بعد طائرة "آن - 225"، التي تم تصنيعها في عهد الاتحاد السوفيتي.المواصفات الفنيةتصنف أنطونوف "آن - 124" ضمن طائرات النقل العسكري الثقيلة التي طورها الاتحاد السوفيتي (سابقا)، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أنها دخلت الخدمة رسميا عام 1986.وكانت "آن - 124" أضخم طائرة نقل عسكري في العالم قبل ظهور "آن - 225"، وتتميز بتصميم يسمح بشحن وتفريغ الحمولة بسرعة كبيرة تناسب جميع متطلبات المهام العسكرية، كما يمكن استخدامها في نقل الجنود والعتاد العسكري الخاص بهم.وطورت روسيا عدة نسخ من الطائرة ومنها "آن -124 - 100" (رسلان)، التي نفذ عدد منها مناورة طيران تكتيكية بهدف تدريب أطقمها على الإقلاع والتحليق في الطريق والهبوط على فترات زمنية مختصرة، في عمليات نقل متزامن للأفراد والأسلحة والمعدات لمسافات طويلة.وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الرحلات جرت في ظروف جوية صعبة تمثلت في هطول أمطار وسحب منخفضة وهبوب رياح قوية، مشيرةً إلى أن الطائرات حلقت على ارتفاع أكثر من 4 آلاف متر، وبلغ إجمالي طول المسار أكثر من ألف كيلومتر، بمتوسط سرعة الطائرة 500 كلم/ ساعة.وتسهم الطائرة في تعزيز عمليات الإبرار الجوي خلف خطوط العدو في وقت قياسي يسمح للقوات المهاجمة بتعزيز عنصر المباغتة بقوة عسكرية غير متوقعة.يذكر أن الطائرة تم تأمينها بنظام دفاعي خاص يشمل رادارات وصواريخ مضادة للطائرات تمكنها من التصدي لأي استهداف من وسائل الدفاع الجوي الأرضية التي يمكن أن تستهدفها خلال الهبوط في مناطق معادية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
"آن - 124" الروسية... ثاني أضخم طائرة نقل عسكري في العالم
تخصص الجيوش النظامية أفرعا للإمداد والتموين تكون مهمتها توفير الدعم اللازم للقوات المحاربة في الوقت المناسب عبر البر والبحر والجو، ويتم تحديد الوسيلة المناسبة للنقل وفقا لطبيعة المعركة وحجم الإمدادات اللازمة والوقت اللازم لنقلها.
ورغم أن عمليات النقل البري والبحري توفر قدرة أكبر على نقل العتاد والجنود إلى ساحات القتال، إلا أن تلك الممرات ربما تصبح غير متاحة في وقت الحرب، ما يدفع الجيوش لنقل إمداداتها جوا عن طريق طائرات النقل العسكري
، التي تستطيع نقل حمولتها في وقت قصير مقارنة بالطرق الأخرى.
وتطور روسيا مجموعة متنوعة من طائرات النقل العسكري العملاقة منها "آن - 124"، التي تصنف بأنها ثاني أضخم طائرة نقل عسكري في العالم بعد طائرة "آن - 225"، التي تم تصنيعها في عهد الاتحاد السوفيتي.
المسافة بين طرفي الجناحين: 73.3 متر.
السرعة القصوى: 865 كلم/ ساعة.
ارتفاع التحليق: 12 ألف متر.
تصنف أنطونوف "آن - 124" ضمن طائرات النقل العسكري الثقيلة التي طورها الاتحاد السوفيتي (سابقا)، حسبما ذكر
موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أنها دخلت الخدمة رسميا عام 1986.
وكانت "آن - 124" أضخم طائرة نقل عسكري في العالم قبل ظهور "آن - 225"، وتتميز بتصميم يسمح بشحن وتفريغ الحمولة بسرعة كبيرة تناسب جميع متطلبات المهام العسكرية، كما يمكن استخدامها في نقل الجنود والعتاد العسكري الخاص بهم.
وطورت روسيا عدة نسخ من الطائرة ومنها "آن -124 - 100" (رسلان)، التي نفذ عدد منها مناورة طيران تكتيكية
بهدف تدريب أطقمها على الإقلاع والتحليق في الطريق والهبوط على فترات زمنية مختصرة، في عمليات نقل متزامن للأفراد والأسلحة والمعدات لمسافات طويلة.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الرحلات جرت في ظروف جوية صعبة تمثلت في هطول أمطار وسحب منخفضة وهبوب رياح قوية، مشيرةً إلى أن الطائرات حلقت على ارتفاع أكثر من 4 آلاف متر، وبلغ إجمالي طول المسار أكثر من ألف كيلومتر، بمتوسط سرعة الطائرة 500 كلم/ ساعة.
وتسهم الطائرة في تعزيز عمليات الإبرار الجوي خلف خطوط العدو في وقت قياسي يسمح للقوات المهاجمة بتعزيز عنصر المباغتة بقوة عسكرية غير متوقعة.
يذكر أن الطائرة تم تأمينها بنظام دفاعي خاص يشمل رادارات وصواريخ مضادة للطائرات تمكنها من التصدي لأي استهداف من وسائل الدفاع الجوي الأرضية التي يمكن أن تستهدفها خلال الهبوط في مناطق معادية.