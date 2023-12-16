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"أنصار الله": أي تحرك عدائي ضد اليمن ستكون عواقبه وخيمة
"أنصار الله": أي تحرك عدائي ضد اليمن ستكون عواقبه وخيمة
أكد القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، علي القحوم، أن "اليمن شريك ومعني في حماية الملاحة البحرية الدولية وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، وموقفها ثابت ولن... 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T08:49+0000
2023-12-16T08:49+0000
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وشدد القحوم، في لقاء تلفزيوني، على أن "العمليات الكبرى والمؤثرة والاستراتيجية لليمن في ضرب إسرائيل ونصرة فلسطين وغزة والمجاهدين العظماء في معركة طوفان الأقصى ستتواصل حتى الانتصار وزوال كيان الاحتلال".وشدد على أن "اليمن حاضر بكل الخيارات الدفاعية في الرد على أي تحركات عدائية أمريكية إسرائيلية غربية ويده قابض على الزناد وستكون المفاجآت التي لا تخطر على بال".وقال إن "من يهدد الملاحة البحرية الدولية هو الحضور العسكري الأمريكي والإسرائيلي والغربي المكثّف في باب المندب والبحر الأحمر"، مضيفًا أن "ذلك الحضور يتجاوز وينتهك القانون الدولي البحري ويهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم".وأكد أن "الحضور العسكري الأمريكي الإسرائيلي الغربي يكرس القطبية الواحدة وفرض الهيمنة الغربية على الممرات الدولية البحرية الهامة والاستراتيجية"، لافتًا إلى أن اليمن الكبير كدولة مستقلة له سيادته واستقلاله على حماية حدوده ومجاله الحيوي وحماية الملاحة البحرية الدولية وفقاً للقانون الدولي.وشدد على أن "القضية الفلسطينية هي البوصلة ولن نتخلى عنها مهما كان ومهما يكن ومهما كانت التهديدات والتلويحات الأميركية والغربية والإسرائيلية"، مردفاً أنه "من سيوفر الحماية لإسرائيل عليه أن يتلقى الضربات ولن ندخر جهدا ولا إمكانات في نصرة فلسطين وغزة حتى الانتصار وزوال إسرائيل".وهددت "أنصار الله"، أمس الجمعة، بالانتقال إلى مرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل وصفتها بـ"الصعبة"، حال عدم إيقافها عمليتها العسكرية ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وأكد قائد لواء الدفاع الساحلي التابع لـ "أنصار الله"، اللواء محمد القادري، حسب ما نقل عنه تلفزيون "المسيرة"، على "الجاهزية لصد أي عدوان على اليمن"، مضيفًا: "لن تخيفنا التهديدات الأمريكية، ونرصد التحركات الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن".وجاءت هذه التصريحات غداة إعلان "أنصار الله" استهداف سفينتي حاويات في البحر الأحمر، قالت إنهما كانتا متجهتين إلى إسرائيل، بصاروخين "بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية".وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها رداً على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة

"أنصار الله": أي تحرك عدائي ضد اليمن ستكون عواقبه وخيمة

08:49 GMT 16.12.2023
© Photoعلي القحوم عضو الكتب السياسي لأنصار الله
علي القحوم عضو الكتب السياسي لأنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
© Photo
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أكد القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، علي القحوم، أن "اليمن شريك ومعني في حماية الملاحة البحرية الدولية وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، وموقفها ثابت ولن يتغير ولن يتوقف في نصرة فلسطين وغزة وقضايا الأمة".
وشدد القحوم، في لقاء تلفزيوني، على أن "العمليات الكبرى والمؤثرة والاستراتيجية لليمن في ضرب إسرائيل ونصرة فلسطين وغزة والمجاهدين العظماء في معركة طوفان الأقصى ستتواصل حتى الانتصار وزوال كيان الاحتلال".
وشدد على أن "اليمن حاضر بكل الخيارات الدفاعية في الرد على أي تحركات عدائية أمريكية إسرائيلية غربية ويده قابض على الزناد وستكون المفاجآت التي لا تخطر على بال".
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
وزير الخارجية السعودي يعلق على هجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر
أمس, 17:16 GMT
وقال إن "من يهدد الملاحة البحرية الدولية هو الحضور العسكري الأمريكي والإسرائيلي والغربي المكثّف في باب المندب والبحر الأحمر"، مضيفًا أن "ذلك الحضور يتجاوز وينتهك القانون الدولي البحري ويهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم".
وأكد أن "الحضور العسكري الأمريكي الإسرائيلي الغربي يكرس القطبية الواحدة وفرض الهيمنة الغربية على الممرات الدولية البحرية الهامة والاستراتيجية"، لافتًا إلى أن اليمن الكبير كدولة مستقلة له سيادته واستقلاله على حماية حدوده ومجاله الحيوي وحماية الملاحة البحرية الدولية وفقاً للقانون الدولي.
وشدد على أن "القضية الفلسطينية هي البوصلة ولن نتخلى عنها مهما كان ومهما يكن ومهما كانت التهديدات والتلويحات الأميركية والغربية والإسرائيلية"، مردفاً أنه "من سيوفر الحماية لإسرائيل عليه أن يتلقى الضربات ولن ندخر جهدا ولا إمكانات في نصرة فلسطين وغزة حتى الانتصار وزوال إسرائيل".
سفينة في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
بسبب هجمات "أنصار الله"... عملاقة الشحن البحري "ميرسك" توقف نشاطها في البحر الأحمر
أمس, 16:57 GMT
وهددت "أنصار الله"، أمس الجمعة، بالانتقال إلى مرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل وصفتها بـ"الصعبة"، حال عدم إيقافها عمليتها العسكرية ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأكد قائد لواء الدفاع الساحلي التابع لـ "أنصار الله"، اللواء محمد القادري، حسب ما نقل عنه تلفزيون "المسيرة"، على "الجاهزية لصد أي عدوان على اليمن"، مضيفًا: "لن تخيفنا التهديدات الأمريكية، ونرصد التحركات الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن".
وجاءت هذه التصريحات غداة إعلان "أنصار الله" استهداف سفينتي حاويات في البحر الأحمر، قالت إنهما كانتا متجهتين إلى إسرائيل، بصاروخين "بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية".
وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها رداً على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.
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