https://sputnikarabic.ae/20231216/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-عملية-عسكرية-على-أهداف-حساسة-في-إسرائيل-بدفعة-كبيرة-من-المسيرات-1084173706.html
"أنصار الله" اليمنية تعلن شن هجوم بالطائرات المسيرة على "أهداف حساسة" في إسرائيل
"أنصار الله" اليمنية تعلن شن هجوم بالطائرات المسيرة على "أهداف حساسة" في إسرائيل
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، أن "سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية نفذ عملية عسكرية على أهداف حساسة، في منطقة أم الرشراش جنوب... 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T11:20+0000
2023-12-16T11:20+0000
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وقال العميد يحيى سريع، في بيان له، إن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيوني حتى يتوقف عدوانه على إخواننا الصامدين في قطاع غزة".وأضاف أن "القوات المسلحة اليمنية تهيبب كافة أحرار الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم باتخاذ المواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ودعمًا وإسنادًا لمقاومته الحرة".وهددت "أنصار الله"، أمس الجمعة، بالانتقال إلى مرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل وصفتها بـ"الصعبة"، حال عدم إيقافها عمليتها العسكرية ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وأكد قائد لواء الدفاع الساحلي التابع لـ "أنصار الله"، اللواء محمد القادري، حسب ما نقل عنه تلفزيون "المسيرة"، على "الجاهزية لصد أي عدوان على اليمن"، مضيفًا: "لن تخيفنا التهديدات الأمريكية، ونرصد التحركات الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن".وجاءت هذه التصريحات غداة إعلان "أنصار الله" استهداف سفينتي حاويات في البحر الأحمر، قالت إنهما كانتا متجهتين إلى إسرائيل، بصاروخين، "بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية".وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231216/أنصار-الله-أي-تحرك-عدائي-ضد-اليمن-ستكون-عواقبه-وخيمة-1084169359.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"أنصار الله" اليمنية تعلن شن هجوم بالطائرات المسيرة على "أهداف حساسة" في إسرائيل
11:20 GMT 16.12.2023 (تم التحديث: 11:40 GMT 16.12.2023)
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، أن "سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية نفذ عملية عسكرية على أهداف حساسة، في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة، بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة".
وقال العميد يحيى سريع، في بيان له، إن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيوني حتى يتوقف عدوانه على إخواننا الصامدين في قطاع غزة".
وأضاف أن "القوات المسلحة اليمنية تهيبب كافة أحرار الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم باتخاذ المواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ودعمًا وإسنادًا لمقاومته الحرة".
وهددت "أنصار الله"، أمس الجمعة، بالانتقال إلى مرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل
وصفتها بـ"الصعبة"، حال عدم إيقافها عمليتها العسكرية ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأكد قائد لواء الدفاع الساحلي التابع لـ "أنصار الله"، اللواء محمد القادري، حسب ما نقل عنه تلفزيون "المسيرة"، على "الجاهزية لصد أي عدوان على اليمن"، مضيفًا: "لن تخيفنا التهديدات الأمريكية، ونرصد التحركات الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن".
وجاءت هذه التصريحات غداة إعلان "أنصار الله" استهداف سفينتي حاويات في البحر الأحمر
، قالت إنهما كانتا متجهتين إلى إسرائيل، بصاروخين، "بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية".
وتستهدف جماعة "أنصار الله
" اليمنية سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.