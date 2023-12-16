https://sputnikarabic.ae/20231216/أوكرانيا-نبضات-كهرومغناطيسية-روسية-تسبب-مشكلة-خطيرة-لقواتنا-1084169116.html

أوكرانيا: نبضات كهرومغناطيسية روسية تسبب مشكلة خطيرة لقواتنا

أوكرانيا: نبضات كهرومغناطيسية روسية تسبب مشكلة خطيرة لقواتنا

أعلن يوري إغنات، المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، أن القوات الروسية تستخدم النبضات الكهرومغناطيسية لمحاكاة إطلاق الصواريخ وخداع الدفاعات الجوية. 16.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-16T08:33+0000

2023-12-16T08:33+0000

2023-12-16T08:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقال إغنات، في مقابلة مع قناة "إن تي أ": "العدو يستخدم الصواريخ الحقيقية والأهداف الوهمية، وهذا ما يسمى عمل معدات الحرب الإلكترونية للعدو، فهم يخلقون مثل هذه العوائق، أي نبضات كهرومغناطيسية تراها أنظمة الرادار لدينا كأهداف، مثل صاروخ "كينجال"، من حيث معايير الطيران، أي من حيث السرعة وما إلى ذلك".بدأت القوات الروسية في ضرب البنية التحتية الأوكرانية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي كان، بحسب السلطات الروسية، وراءه جهاز الأمن الأوكراني.يتم تنفيذ الهجمات على مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات بالغارات الجوية يوميًا في المناطق الأوكرانية.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية لا تطلق النار على المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.

https://sputnikarabic.ae/20231216/إعلام-أمريكي-زيارة-زيلينسكي-إلى-واشنطن-أدت-إلى-تفاقم-الوضع-في-كييف-1084166846.html

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رصد عسكري