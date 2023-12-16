https://sputnikarabic.ae/20231216/إطلاق-صاروخ-سويوز-21-بي-محمل-بقمر-أركيتكا-إم-1084172453.html
إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" محمل بقمر "أركيتكا-إم"
إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" محمل بقمر "أركيتكا-إم"
تم إطلاق صاروخ "سويوز-1.2 بي" مع المرحلة العليا "فريغات" والقمر الصناعي للأرصاد الجوية المائية "أركتيكا-إم" رقم 2 من محطة بايكونور الفضائية، وبثت شركة... 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T10:28+0000
2023-12-16T10:28+0000
2023-12-16T10:28+0000
روسيا
الفضاء
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0b/1079972839_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_1e6f3bbcc6dde44af170b6122c5e6cf1.jpg
وبعد 9 دقائق و22 ثانية من الإطلاق، ستنفصل وحدة التسريع مع القمر الصناعي عن المرحلة الثالثة للصاروخ. بعد ذلك، يجب أن تتم ثلاث عمليات تشغيل لمحرك "فريغات"، وبعد 4 ساعات و44 دقيقة من الإطلاق، سيتم إطلاق الجهاز في مدار إهليجي.سيتراوح المدار المنخفض للقمر الصناعي، أثناء تشغيله (أقرب نقطة إلى الأرض) من 600 إلى ثلاثة آلاف كيلومتر، والأوج - من 37.4 إلى 39.8 ألف كيلومتر. تم تصميم الجهاز الذي يزن 2077 كيلوغرامًا ليكون نشطًا لمدة سبع سنوات.تم إطلاق "أركتيكا-إم" رقم 1، في 28 فبراير/ شباط 2021، ودخل الخدمة في 3 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.ومن المفترض أن يظهر قمرين صناعيين آخرين في النظام بحلول عام 2031. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2026، سيبدأ تصميم الجيل الجديد من أجهزة "أركتيكا-إم بي".تعمل الأقمار الصناعية "أركتيكا-إم" في مدار إهليجي بميل قدره 63.3 درجة، وترى في منطقة عملها منطقة القطب الشمالي، بما في ذلك طريق بحر الشمال. وهي مجهزة بأدوات للحصول على صور للسحب والأسطح في النطاق المرئي والأشعة تحت الحمراء، ومراقبة التوهجات الشمسية والتنبؤ بها، وظروف الإشعاع والمجال المغناطيسي الأرضي.
https://sputnikarabic.ae/20231126/قوات-الفضاء-الروسية-تطلق-صاروخ-سويوز--21-بي-وتضع-قمرا-في-مدار-الأرض-فيديو-1083485899.html
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0b/1079972839_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_a44e987e5255b2c8bfeb33160f77914c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الفضاء
إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" محمل بقمر "أركيتكا-إم"
تم إطلاق صاروخ "سويوز-1.2 بي" مع المرحلة العليا "فريغات" والقمر الصناعي للأرصاد الجوية المائية "أركتيكا-إم" رقم 2 من محطة بايكونور الفضائية، وبثت شركة "روسكوسموس" الحكومية الإطلاق.
وبعد 9 دقائق و22 ثانية من الإطلاق، ستنفصل وحدة التسريع مع القمر الصناعي عن المرحلة الثالثة للصاروخ. بعد ذلك، يجب أن تتم ثلاث عمليات تشغيل لمحرك "فريغات"، وبعد 4 ساعات و44 دقيقة من الإطلاق، سيتم إطلاق الجهاز في مدار إهليجي.
سيتراوح المدار المنخفض للقمر الصناعي، أثناء تشغيله (أقرب نقطة إلى الأرض)
من 600 إلى ثلاثة آلاف كيلومتر، والأوج - من 37.4 إلى 39.8 ألف كيلومتر. تم تصميم الجهاز الذي يزن 2077 كيلوغرامًا ليكون نشطًا لمدة سبع سنوات.
تم إطلاق "أركتيكا-إم" رقم 1، في 28 فبراير/ شباط 2021، ودخل الخدمة في 3 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.
ومن المفترض أن يظهر قمرين صناعيين آخرين في النظام بحلول عام 2031. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2026، سيبدأ تصميم الجيل الجديد من أجهزة "أركتيكا-إم بي".
تعمل الأقمار الصناعية "أركتيكا-إم" في مدار إهليجي بميل قدره 63.3 درجة، وترى في منطقة عملها منطقة القطب الشمالي، بما في ذلك طريق بحر الشمال. وهي مجهزة بأدوات للحصول على صور للسحب والأسطح في النطاق المرئي والأشعة تحت الحمراء، ومراقبة التوهجات الشمسية والتنبؤ بها، وظروف الإشعاع والمجال المغناطيسي الأرضي.