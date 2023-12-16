https://sputnikarabic.ae/20231216/إعلام-بريطاني-يتحدث-عن-شكل-معاهدة-السلام-المحتملة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1084176985.html
إعلام بريطاني يتحدث عن شكل معاهدة السلام المحتملة بين روسيا وأوكرانيا
إعلام بريطاني يتحدث عن شكل معاهدة السلام المحتملة بين روسيا وأوكرانيا
كتب الصحفي البريطاني، ماثيو باريس، في مقال، اليوم السبت، أنه من غير الممكن أن يستمر الصراع في أوكرانيا إلى أجل غير مسمى، لذلك يجب على الغرب دعم محادثات السلام... 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T13:05+0000
2023-12-16T13:05+0000
2023-12-16T13:05+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأوضح باريس: "إن المأزق في أوكرانيا بدأ بالظهور للعلن، إذ لا يمكن أن يستمر الصراع إلى الأبد، وبمجرد الاعتراف بذلك، يجب عقد صفقة".وأضاف باريس أن نظام كييف يجب أن يشرح للمواطنين أهمية صنع السلام، داعيًا الغرب إلى مواصلة دعم أوكرانيا للتوصل إلى حل وسط.في 4 يونيو/حزيران من العام الحالي، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجوما مضادا في ثلاثة اتجاهات في وقت واحد، لكنها فشلت في تحقيق نجاح كبير في أي من قطاعات الجبهة. وكما أشار الرئيس فلاديمير بوتين، فإن القوات الأوكرانية تعاني من خسائر فادحة ولم تحقق أي نجاحات كبيرة.اقرأ أيضا: برلماني فرنسي: كفانا لحاقا بواشنطن "كالكلاب" في دعم أوكرانيااقرأ أيضا ميدينسكي: كييف كانت ستنقذ حياة مئات الآلاف من جنودها لو وقعت معاهدة السلام مع روسيا
https://sputnikarabic.ae/20231216/استسلام-ستة-من-عناصر-حرس-الحدود-الأوكرانيين-على-حدود-مقاطعة-كورسك-1084171742.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
إعلام بريطاني يتحدث عن شكل معاهدة السلام المحتملة بين روسيا وأوكرانيا
كتب الصحفي البريطاني، ماثيو باريس، في مقال، اليوم السبت، أنه من غير الممكن أن يستمر الصراع في أوكرانيا إلى أجل غير مسمى، لذلك يجب على الغرب دعم محادثات السلام التي ستؤدي إلى تنازلات إقليمية من كييف.
وأوضح باريس: "إن المأزق في أوكرانيا بدأ بالظهور للعلن، إذ لا يمكن أن يستمر الصراع إلى الأبد، وبمجرد الاعتراف بذلك، يجب عقد صفقة".
وأضاف باريس أن نظام كييف يجب أن يشرح للمواطنين أهمية صنع السلام، داعيًا الغرب إلى مواصلة دعم أوكرانيا للتوصل إلى حل وسط.
وأشار الصحفي إلى أن "أي قيادة في كييف يجب أن تكون قادرة على إخبار الأوكرانيين بأنها أبرمت صفقة تجلب السلام الدائم والازدهار والأمن، وإن كان ذلك داخل الحدود التي أجبرت على التكيف معها، مما صغّر بلادهم إلى حد ما".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "تحقيق السلام مرهون باجتثاث النازية ونزع سلاح الدولة الأوكرانية".
في 4 يونيو/حزيران من العام الحالي، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجوما مضادا في ثلاثة اتجاهات في وقت واحد، لكنها فشلت في تحقيق نجاح كبير في أي من قطاعات الجبهة. وكما أشار الرئيس فلاديمير بوتين، فإن القوات الأوكرانية تعاني من خسائر فادحة ولم تحقق أي نجاحات كبيرة.