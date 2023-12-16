https://sputnikarabic.ae/20231216/استسلام-ستة-من-عناصر-حرس-الحدود-الأوكرانيين-على-حدود-مقاطعة-كورسك-1084171742.html
استسلام ستة من عناصر حرس الحدود الأوكرانيين على حدود مقاطعة كورسك
استسلام ستة من عناصر حرس الحدود الأوكرانيين على حدود مقاطعة كورسك
أعلن حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، أن ستة من حرس الحدود الأوكرانيين استسلموا على حدود المقاطعة. 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T09:48+0000
2023-12-16T09:48+0000
2023-12-16T09:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وكتب ستاروفويت، عبر قناته على "تلغرام": "استسلم ستة من حرس الحدود الأوكرانيين على حدود مقاطعة كورسك".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20231216/أوكرانيا-نبضات-كهرومغناطيسية-روسية-تسبب-مشكلة-خطيرة-لقواتنا-1084169116.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
استسلام ستة من عناصر حرس الحدود الأوكرانيين على حدود مقاطعة كورسك
أعلن حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، أن ستة من حرس الحدود الأوكرانيين استسلموا على حدود المقاطعة.
وكتب ستاروفويت، عبر قناته على "تلغرام": "استسلم ستة من حرس الحدود الأوكرانيين على حدود مقاطعة كورسك".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.