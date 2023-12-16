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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231216/استسلام-ستة-من-عناصر-حرس-الحدود-الأوكرانيين-على-حدود-مقاطعة-كورسك-1084171742.html
استسلام ستة من عناصر حرس الحدود الأوكرانيين على حدود مقاطعة كورسك
استسلام ستة من عناصر حرس الحدود الأوكرانيين على حدود مقاطعة كورسك
أعلن حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، أن ستة من حرس الحدود الأوكرانيين استسلموا على حدود المقاطعة. 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T09:48+0000
2023-12-16T09:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وكتب ستاروفويت، عبر قناته على "تلغرام": "استسلم ستة من حرس الحدود الأوكرانيين على حدود مقاطعة كورسك".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20231216/أوكرانيا-نبضات-كهرومغناطيسية-روسية-تسبب-مشكلة-خطيرة-لقواتنا-1084169116.html
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العالم
العالم

استسلام ستة من عناصر حرس الحدود الأوكرانيين على حدود مقاطعة كورسك

09:48 GMT 16.12.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeجنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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أعلن حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، أن ستة من حرس الحدود الأوكرانيين استسلموا على حدود المقاطعة.
وكتب ستاروفويت، عبر قناته على "تلغرام": "استسلم ستة من حرس الحدود الأوكرانيين على حدود مقاطعة كورسك".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وحدة الحرب الإلكترونية تستعد لاستخدام وسيلة لير 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا: نبضات كهرومغناطيسية روسية تسبب مشكلة خطيرة لقواتنا
08:33 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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