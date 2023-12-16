https://sputnikarabic.ae/20231216/البيت-الأبيض-نتفق-مع-إسرائيل-على-أن-عملياتها-العسكرية-في-قطاع-غزة-قد-تستمر-لعدة-أشهر-1084160839.html
البيت الأبيض: نتفق مع إسرائيل على أن عملياتها العسكرية في قطاع غزة قد تستمر لعدة أشهر
البيت الأبيض: نتفق مع إسرائيل على أن عملياتها العسكرية في قطاع غزة قد تستمر لعدة أشهر
صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، بأن بلاده تتفق مع إسرائيل على أن عملياتها العسكرية في قطاع غزة قد تستمر لعدة أشهر. 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T01:12+0000
2023-12-16T01:12+0000
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ونقل موقع "ميراج نيوز" الأمريكي عن كيربي تصريحات أدلى بها في إحاطة صحفية، قال فيها إن الولايات المتحدة تعتبر أنه من المهم بالنسبة لإسرائيل أن تنتقل إلى مرحلة جديدة في حربها على غزة، تركز على الاستهداف الدقيق.جاءت تصريحات كيربي متوافقة مع ما ذكره جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، أمس الجمعة، حيث قال أنه ستكون هناك مرحلة جديدة في الحرب على قطاع غزة، تركز على استهداف قيادات "حماس".ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن سوليفان، قبيل مغادرته تل أبيب، قوله إن "المرحلة المقبلة ستركز على استهداف قيادات حركة حماس".وأوضح جيك سوليفان، أن لقائه مع رئيس "الموساد" (الاستخبارات الخارجية)، ديفيد برنياع، استغرق أكثر من الوقت المفترض له، حيث جلسا معا لأكثر من ساعة ونصف الساعة، لبحث كيفية إطلاق سراح الأسرى والرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة، بحسب قوله.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20231215/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-الجيش-الإسرائيلي-يقتل-بالخطأ-محتجزين-لدى-حماس-فيديو-وصور-1084160150.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم
البيت الأبيض: نتفق مع إسرائيل على أن عملياتها العسكرية في قطاع غزة قد تستمر لعدة أشهر
صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، بأن بلاده تتفق مع إسرائيل على أن عملياتها العسكرية في قطاع غزة قد تستمر لعدة أشهر.
ونقل موقع
"ميراج نيوز" الأمريكي عن كيربي تصريحات أدلى بها في إحاطة صحفية، قال فيها إن الولايات المتحدة تعتبر أنه من المهم بالنسبة لإسرائيل أن تنتقل إلى مرحلة جديدة في حربها على غزة، تركز على الاستهداف الدقيق.
جاءت تصريحات كيربي متوافقة مع ما ذكره جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، أمس الجمعة، حيث قال أنه ستكون هناك مرحلة جديدة في الحرب على قطاع غزة، تركز على استهداف قيادات "حماس".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن سوليفان، قبيل مغادرته تل أبيب، قوله إن "المرحلة المقبلة ستركز على استهداف قيادات حركة حماس".
وأوضح جيك سوليفان
، أن لقائه مع رئيس "الموساد" (الاستخبارات الخارجية)، ديفيد برنياع، استغرق أكثر من الوقت المفترض له، حيث جلسا معا لأكثر من ساعة ونصف الساعة، لبحث كيفية إطلاق سراح الأسرى والرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة، بحسب قوله.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.