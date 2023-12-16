https://sputnikarabic.ae/20231216/الجيش-الإسرائيلي-يعترف-بقتل-3-محتجزين-بالخطأ-ويؤكد-أنه-يدفع-ثمنا-باهظا-في-حرب-غزة-1084181475.html

الجيش الإسرائيلي يعترف بقتل 3 محتجزين بالخطأ ويؤكد أنه يدفع "ثمنا باهظا" في حرب غزة

الجيش الإسرائيلي يعترف بقتل 3 محتجزين بالخطأ ويؤكد أنه يدفع "ثمنا باهظا" في حرب غزة

الجيش الإسرائيلي يعترف بقتل ثلاثة محتجزين بالخطأ ويؤكد أنه يدفع "ثمنا باهظا" في الحرب في غزة، وواشنطن تتحدث عن مرحلة جديدة في الحرب على غزة تركز على استهداف... 16.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-16T14:57+0000

2023-12-16T14:57+0000

2023-12-16T14:57+0000

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الجيش الإسرائيلي يعترف بقتل ثلاثة محتجزين بالخطأ و يؤكد أنه يدفع "ثمنا باهظا" في الحرب في غزة الجيش الإسرائيلي يعترف بقتل ثلاثة محتجزين بالخطأ و يؤكد أنه يدفع "ثمنا باهظا" في الحرب في غزة

لبنان يطالب بـ"سلة متكاملة" لتطبيق القرار 1701 وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وماكرون يشك في انضمام أوكرانيا القريب إلى الاتحاد الأوروبي، وشركتا ميرسك وهاباغ-لويد للنقل تعلقان مرور سفنهما في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين.الجيش الإسرائيلي يعترف بقتل ثلاثة محتجزين بالخطأ ويؤكد أنه يدفع "ثمنا باهظا" في الحرب في غزةوصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مقتل 3 محتجزين في قطاع غزة بنيران الجيش الإسرائيلي بأنها "مأسأة تفوق الاحتمال".وقال نتنياهو في تدوينة بحسابه على منصة "إكس"، أمس الجمعة،: "إنه مع كل شعب إسرائيل، يحني رأسه بحزن عميق ويحزن لسقوط ثلاثة من أبنائها الأعزاء الذين تم اختطافهم".وتابع نتنياهو، أنه "حتى في هذه الأمسية الصعبة، ستضمد إسرائيل جراحها وتتعلم الدروس وتواصل بذل جهد كبير لإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم سالمين".إلى ذلك، أقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أمس الجمعة، بدفع "ثمن باهظ" في الحرب في قطاع غزة. وأضاف أن "هناك جيوب لحماس في شمال قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن القتال لم ينته هناك.وأوضح أن حركة حماس "لا تزال تمتلك قدرات قتالية وقدرة على إطلاق الصواريخ".وأكد أن هذا هو ما أثار الشارع الإسرائيلي ودفع الآلاف للتظاهر أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية لعقد صفقة جديدة لتبادل الأسرى، وهو ما يعني زيادة الضغط الداخلي على صانعي القرار في إسرائيل.واشنطن تتحدث عن مرحلة جديدة في الحرب على غزة تركز على استهداف قيادات "حماس"قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إنه ستكون هناك مرحلة جديدة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، عن سوليفان، قبيل مغادرته تل أبيب، قوله إن "المرحلة المقبلة ستركز على استهداف قيادات حركة حماس".وأوضح جيك سوليفان، أن لقاءه مع رئيس "الموساد" (الاستخبارات الخارجية)، ديفيد برنياع، استغرق أكثر من الوقت المفترض له، لبحث كيفية إطلاق سراح الأسرى والرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة، بحسب قوله.وتزامنت هذه التصريحات مع تصريحات منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن بلاده تتفق مع إسرائيل على أن عملياتها العسكرية في قطاع غزة قد تستمر لعدة أشهر.وأعرب عن اعتقاده أن الحديث عن مرحلة جديدة من الحرب الإسرائيلية في غزة تتركز في استهداف قادة المقاومة لن يتم تطبيقها، مشيرًا إلى أن واشنطن تحاول فقط ذر الرماد في العيون فيما يتعلق بكل الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة.لبنان يطالب بـ"سلة متكاملة" لتطبيق القرار 1701 وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلةطالب وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، أمس الجمعة، خلال لقاء مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، في برلين، بـ"سلة متكاملة" لتطبيق القرار 1701 ومن ضمنها انسحاب إسرائيل من كل المناطق المحتلة، ووقف الخروق البرية والبحرية والجوية.وشكر بوحبيب لـ"السلطات الألمانية دعمها للبنان ومساهمتها في (قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان) اليونيفيل"، وفق بيان للخارجية اللبنانية.وأشار إلى أنه "لا سلام شاملاً من دون الفلسطينيين"، لافتا إلى أن "مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002 القائمة على مبدأ قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، (هي) مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة".من جهتها قالت وزيرة الخارجية الألمانية، إنّه "يجب على حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى الانسحاب من الخط الأزرق".وأضاف أن المطلب اللبناني الأساسي هو انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها في لبنان، وهو ما يفرض ضرورة إجراء تعديل على القرار الأممي 1701، خصوصا أنه يوجد خلافات حول بعض النقاط الخلافية على الحدود.ماكرون يشك في انضمام أوكرانيا القريب إلى الاتحاد الأوروبيصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي لا يزال بعيدا جدا عن التوسع الحقيقي، معتبرا قرار بدء المفاوضات لانضمام أوكرانيا بأنه سياسي فقط وليس له قوة قانونية.وأوضح ماكرون في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "إنهم بعيدون جدا عن توسيع حقيقي للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أوكرانيا، وعلى أي حال، مهما كان هذا التوسيع، فإنه سيتطلب إصلاحا عميقا لقواعد الاتحاد".وأكد أن "ذلك لن يكون ممكنا إلا بزيادة كبيرة في التمويل أو باستبدال الآليات والقواعد القائمة".وأضاف أن" الاتحاد الأوروبي اليوم ما زال بعيدا جدا عن (قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي)، مؤكدا التزام باريس بسيادة أوروبا من حيث الزراعة، وأنه سيواصل حمايتها والحفاظ على مرافق الإنتاج لديها".وأوضح المصري أن هناك انكشافا واضحا للمنظومة الغربية وحلف الناتو، فالحرب الإسرائيلية على غزة عرت المواقف الغربية بشكل عام وجعلت الانقسام واضحا حيال كل قضايا الصراع في أنحاء العالم، بالإضافة إلى أن الدعم الغربي لأوكرانيا تراجع لأسباب عديدة تتعلق بمحاور داخلية وخارجية، لافتا إلى أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي له شروطه التي لا تتوفر في أوكرانيا.شركتا ميرسك وهاباغ-لويد للنقل تعلقان مرور سفنهما في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيينأعلنت شركة الشحن الدنماركية العملاقة "ميرسك"، التي تسيطر على نحو 14.8% من إجمالي التجارة العالمية بالحاويات، أمس الجمعة، أنها قررت إيقاف رحلاتها في البحر الأحمر بسبب هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية.وقالت الشركة إنه "عقب حادثة "ميرسك جبرالتر" و الهجوم الآخر أمس الجمعة، تم توجيه جميع سفن ميرسك التي من المفترض أن تمر عبر باب المندب بتعليق طريقها حتى إشعار آخر".وقال موقع "جلوبس" الاقتصادي العبري، إن "قرار ميرسك يشكل أهمية كبيرة للتجارة مع أوروبا وليس فقط مع إسرائيل، لأن الدوران حول أفريقيا - بدلا من الإبحار عبر قناة السويس - يضيف نحو 18 يوما إلى طول سلاسل التوريد".وأكد أنه "في الوقت نفسه، تعد هذه بداية ضربة اقتصادية قاسية لمصر، التي يمثل مكون قناة السويس فيها نحو 2% من ناتجها المحلي الإجمالي".وأضاف البزركان أن حركة الشحن ستتأثر وسترتفع تكاليف التأمين البحري إن استمرت الشركات في السماح لسفنها بالمرور في البحر الأحمر في ظل هذا التوتر، وهو بالتأكيد ما يؤثر على حركة الملاحة في قناة السويس التي حققت الشهر الماضي أعلى مواردها المالية.وأوضح أن الوضع الراهن سيؤثر على السفن المارة في قناة السويس، ما يعني تأثر الدول المستوردة أيضا للبضائع والنفط، ما سينعكس بدوره مباشرة على الجانب الاقتصادي الدولي.

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