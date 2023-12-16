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https://sputnikarabic.ae/20231216/الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-90-فلسطينيا-من-مستشفى-كمال-عدوان-في-غزة-1084193061.html
الجيش الإسرائيلي يعتقل 90 فلسطينيا من مستشفى "كمال عدوان" في غزة
الجيش الإسرائيلي يعتقل 90 فلسطينيا من مستشفى "كمال عدوان" في غزة
اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، 90 فلسطينيا من مستشفى "كمال عدوان" شمالي قطاع غزة. 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T20:33+0000
2023-12-16T20:33+0000
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وذكر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن عمليات عسكرية تجري في محيط مجمع مستشفى كمال عدوان في مدينة جباليا، بزعم أنه كان مجمعا أو معسكرا لعناصر حركة حماس.وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه العسكري إلقاء القبض على 90 فلسطينيا في المجمع، والعثور على أسلحة أيضا.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد كشفت اليوم السبت، عن القرارات المهمة التي تتخذها إسرائيل بهدف مواصلة الحرب على غزة في العام المقبل، 2024، وعن خلافات حقيقية بين واشنطن وتل أبيب بشأن مستقبل قطاع غزة.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن الإدارة الأمريكية تريد معرفة الخطط الإسرائيلية للتعامل مع غزة في العام المقبل، خاصة وأن واشنطن طلبت نهاية الحرب في القطاع مع نهاية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.وتساءلت الصحيفة عن ماهية المخططات الإسرائيلية بشأن التعامل مع غزة في الفترة المقبلة، ما بين اتباع الأسلوب السياسي مع الأهالي الفلسطينيين وإدارة مفاوضات والانتقال لعملية سياسية أم الاستمرار في القتال وإدارة حرب طويلة بعض الشيء في القطاع.ومنذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يخوض الجيش الإسرائيلي عملية برية واسعة النطاق بغزة، يواجه خلالها مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية كبدته مئات القتلى والجرحى.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20231216/صحيفة-إسرائيلية-تكشف-عن-خلافات-حقيقية-بين-واشنطن-وتل-أبيب-بشأن-مستقبل-قطاع-غزة-1084191278.html
https://sputnikarabic.ae/20231216/خبراء-إسرائيليون-حماس-تكشف-عن-قدرات-ومهارات-جديدة-وغير-مسبوقة-في-الحرب-على-غزة-1084186195.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يعتقل 90 فلسطينيا من مستشفى "كمال عدوان" في غزة

20:33 GMT 16.12.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatاصابات خلال مسيرة إحياء ذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي والمواجهات تعم الضفة الغربية
اصابات خلال مسيرة إحياء ذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي والمواجهات تعم الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، 90 فلسطينيا من مستشفى "كمال عدوان" شمالي قطاع غزة.
وذكر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن عمليات عسكرية تجري في محيط مجمع مستشفى كمال عدوان في مدينة جباليا، بزعم أنه كان مجمعا أو معسكرا لعناصر حركة حماس.
وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه العسكري إلقاء القبض على 90 فلسطينيا في المجمع، والعثور على أسلحة أيضا.
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صحيفة إسرائيلية تكشف عن خلافات حقيقية بين واشنطن وتل أبيب بشأن "مستقبل قطاع غزة"
20:04 GMT
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد كشفت اليوم السبت، عن القرارات المهمة التي تتخذها إسرائيل بهدف مواصلة الحرب على غزة في العام المقبل، 2024، وعن خلافات حقيقية بين واشنطن وتل أبيب بشأن مستقبل قطاع غزة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن الإدارة الأمريكية تريد معرفة الخطط الإسرائيلية للتعامل مع غزة في العام المقبل، خاصة وأن واشنطن طلبت نهاية الحرب في القطاع مع نهاية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
وتساءلت الصحيفة عن ماهية المخططات الإسرائيلية بشأن التعامل مع غزة في الفترة المقبلة، ما بين اتباع الأسلوب السياسي مع الأهالي الفلسطينيين وإدارة مفاوضات والانتقال لعملية سياسية أم الاستمرار في القتال وإدارة حرب طويلة بعض الشيء في القطاع.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
خبراء إسرائيليون: حماس تكشف عن قدرات ومهارات جديدة وغير مسبوقة خلال الحرب على غزة
17:27 GMT
ومنذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يخوض الجيش الإسرائيلي عملية برية واسعة النطاق بغزة، يواجه خلالها مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية كبدته مئات القتلى والجرحى.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.
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