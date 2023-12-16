https://sputnikarabic.ae/20231216/الدفاع-الروسية-تنشر-تفاصيل-محاولة-أوكرانية-فاشلة-لتنفيذ-هجوم-شامل-على-القرم-1084177586.html
الدفاع الروسية تنشر تفاصيل محاولة أوكرانية فاشلة لتنفيذ هجوم شامل على القرم
الدفاع الروسية تنشر تفاصيل محاولة أوكرانية فاشلة لتنفيذ هجوم شامل على القرم
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية صدت محاولة لشن هجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة أوكرانية في جمهورية القرم... 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T13:13+0000
2023-12-16T13:13+0000
2023-12-16T13:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية صدت محاولة من جانب نظام كييف لشن ضربة واسعة النطاق بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي القرم. وتم تدمير جميع الطائرات المسيرة". وقد أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 26 طائرة مسيرة أوكرانية فوق جمهورية القرم. وأضافت الوزارة، ليلة السبت، أن الدفاع الجوي الروسي دمر ست طائرات مسيرة أوكرانية أخرى فوق القرم.وفي المجمل، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال 24 ساعة، 49 طائرة مسيرة أوكرانية، بما في ذلك في مناطق فيرخنيكامينكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتوكماك في زابوروجيه، ونوفايا كاخوفكا وكايري وأليوشكا في مقاطعة خيرسون. كما أسقطت 10 صواريخ من راجمات "هيمارس" و"أوراغان" و"أولخا".
https://sputnikarabic.ae/20231216/طائرات-تكتيكية-روسية-تدمر-أهدافا-في-125-منطقة-وتسقط-مي-8-أوكرانية--عاجل-1084176571.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية تنشر تفاصيل محاولة أوكرانية فاشلة لتنفيذ هجوم شامل على القرم
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية صدت محاولة لشن هجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة أوكرانية في جمهورية القرم الروسية، وتم إسقاط جميع الطائرات المسيرة.
وجاء في البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية صدت محاولة من جانب نظام كييف لشن ضربة واسعة النطاق بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي القرم. وتم تدمير جميع الطائرات المسيرة".
وقد أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 26 طائرة مسيرة أوكرانية فوق جمهورية القرم. وأضافت الوزارة، ليلة السبت، أن الدفاع الجوي الروسي دمر ست طائرات مسيرة أوكرانية أخرى فوق القرم.
وفي المجمل، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال 24 ساعة، 49 طائرة مسيرة أوكرانية، بما في ذلك في مناطق فيرخنيكامينكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتوكماك في زابوروجيه، ونوفايا كاخوفكا وكايري وأليوشكا في مقاطعة خيرسون. كما أسقطت 10 صواريخ من راجمات "هيمارس" و"أوراغان" و"أولخا".