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"القسام" تعلن استهداف 4 دبابات "ميركافا" واحتراق آلية عسكرية إسرائيلية بالكامل
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231216/الدفاع-الروسية-تنشر-تفاصيل-محاولة-أوكرانية-فاشلة-لتنفيذ-هجوم-شامل-على-القرم-1084177586.html
الدفاع الروسية تنشر تفاصيل محاولة أوكرانية فاشلة لتنفيذ هجوم شامل على القرم
الدفاع الروسية تنشر تفاصيل محاولة أوكرانية فاشلة لتنفيذ هجوم شامل على القرم
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية صدت محاولة لشن هجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة أوكرانية في جمهورية القرم... 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T13:13+0000
2023-12-16T13:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية صدت محاولة من جانب نظام كييف لشن ضربة واسعة النطاق بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي القرم. وتم تدمير جميع الطائرات المسيرة". وقد أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 26 طائرة مسيرة أوكرانية فوق جمهورية القرم. وأضافت الوزارة، ليلة السبت، أن الدفاع الجوي الروسي دمر ست طائرات مسيرة أوكرانية أخرى فوق القرم.وفي المجمل، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال 24 ساعة، 49 طائرة مسيرة أوكرانية، بما في ذلك في مناطق فيرخنيكامينكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتوكماك في زابوروجيه، ونوفايا كاخوفكا وكايري وأليوشكا في مقاطعة خيرسون. كما أسقطت 10 صواريخ من راجمات "هيمارس" و"أوراغان" و"أولخا".
https://sputnikarabic.ae/20231216/طائرات-تكتيكية-روسية-تدمر-أهدافا-في-125-منطقة-وتسقط-مي-8-أوكرانية--عاجل-1084176571.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الروسية تنشر تفاصيل محاولة أوكرانية فاشلة لتنفيذ هجوم شامل على القرم

13:13 GMT 16.12.2023
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko / الانتقال إلى بنك الصورقوات الدفاع الجوي الروسية في القرم
قوات الدفاع الجوي الروسية في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko
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أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية صدت محاولة لشن هجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة أوكرانية في جمهورية القرم الروسية، وتم إسقاط جميع الطائرات المسيرة.
وجاء في البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية صدت محاولة من جانب نظام كييف لشن ضربة واسعة النطاق بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي القرم. وتم تدمير جميع الطائرات المسيرة".
المقاتلة الروسية سو - 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
طائرات تكتيكية روسية تدمر أهدافا في 125 منطقة وتسقط "مي-8" أوكرانية
12:51 GMT
وقد أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 26 طائرة مسيرة أوكرانية فوق جمهورية القرم. وأضافت الوزارة، ليلة السبت، أن الدفاع الجوي الروسي دمر ست طائرات مسيرة أوكرانية أخرى فوق القرم.
وفي المجمل، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال 24 ساعة، 49 طائرة مسيرة أوكرانية، بما في ذلك في مناطق فيرخنيكامينكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتوكماك في زابوروجيه، ونوفايا كاخوفكا وكايري وأليوشكا في مقاطعة خيرسون. كما أسقطت 10 صواريخ من راجمات "هيمارس" و"أوراغان" و"أولخا".
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