https://sputnikarabic.ae/20231216/الصحة-العالمية-تحذر-من-تفشي-جدري-القرود-دوليا-1084172762.html

‏"الصحة العالمية" تحذر من تفشي "جدري القرود" دوليا

‏"الصحة العالمية" تحذر من تفشي "جدري القرود" دوليا

أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا من أن وباء "جدري القرود" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ‏قد ينتشر دوليا، مع تسارع انتقال العدوى عن طريق الاتصال الجنسي.‏ 16.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-16T10:36+0000

2023-12-16T10:36+0000

2023-12-16T10:36+0000

مجتمع

جدري القردة

منوعات

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/10/1084172605_0:12:1100:631_1920x0_80_0_0_f09e6c2f9b879cce8f462fd4f6e554b7.jpg

وقالت المديرة الفنية لمكافحة "جدري القرود" في منظمة الصحة العالمية، الدكتورة روزاموند لويس، في تصريحات للصحفيين في جنيف، أمس الجمعة: "نحن قلقون من احتمال حدوث المزيد من انتقال العدوى على المستوى الدولي" من جمهورية الكونغو الديمقراطية.وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، التي سبق أن دقت ناقوس الخطر في أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بشأن وباء جمهورية الكونغو الديمقراطية، أنها سترسل فريق تقييم إلى البلاد.وفي الأسبوع الماضي، أعلنت كمبوديا عن أول حالة إصابة بالمرض.وقال الدكتورة روزاموند لويس، إن منظمة الصحة العالمية أُبلغت بتفشي المرض المشتبه به على متن سفينة سياحية أبحرت في جنوب شرق آسيا، لكنها تفتقر إلى المعلومات.ودفع ارتفاع معدلات الإصابة بـ"جدري القرود" في أوروبا وأمريكا، العام الماضي، وهو خارج المناطق التي يستوطن فيها المرض، منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، لكن انتهت حالة التأهب في شهر مايو/ أيار من العام الحالي، ولكنها نصحت السكان بالبقاء يقظين.وتم التعرف على المرض المعدي لأول مرة في البشر في عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكان متوطنا منذ سنوات في العديد من بلدان غرب ووسط أفريقيا، ومن المرجح أن المرض بدأ في التفشي عندما انتقل الفيروس إلى البشر من الحيوانات المصابة.

https://sputnikarabic.ae/20221211/بعد-رصد-أول-حالة-في-مصر-نصائح-طبية-للوقاية-من-فيروس-جدري-القرود-1071075975.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

جدري القردة, منوعات, العالم, أخبار العالم الآن