https://sputnikarabic.ae/20231216/القسام-تعلن-استهاف-4-دبابات-ميركافا-واحتراق-آلية-عسكرية-إسرائيلية-بالكامل-1084177998.html
"القسام" تعلن استهداف 4 دبابات "ميركافا" واحتراق آلية عسكرية إسرائيلية بالكامل
"القسام" تعلن استهداف 4 دبابات "ميركافا" واحتراق آلية عسكرية إسرائيلية بالكامل
أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، تدمير 4 دبابات ميركافا إسرائيلية واحتراق آلية عسكرية بالكامل بعد استهدافها في قطاع... 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T13:27+0000
2023-12-16T13:27+0000
2023-12-16T13:38+0000
إسرائيل
حركة حماس
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102828/85/1028288503_0:0:4008:2256_1920x0_80_0_0_f8c1ff39ee939220d873420093840eaa.jpg
وقالت "القسام" في بيانات متعاقبة على قناتها الرسمية في "تلغرام"، إن "مقاتليها استهدفوا آلية عسكرية صهيونية جنوب مدينة دير البلح بقذيفتي (ياسين 105) ما أدى إلى احتراقها بالكامل".وأضافت أن "مقاتليها تمكنوا من تدمير 4 دبابات صهيونية من نوع ميركافا بقذائف (الياسين 105) شرق مدينة خان يونس".وكان المتحدث العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، قد أعلن أمس الجمعة، إنه تم استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية في الأيام الـ5 الأخيرة.وأضاف في كلمة متلفزة، أن عناصر المقاومة استخدموا قذائف مضادة للتحصينات وهدموا البيوت على رؤوس الجنود الإسرائيليين.وتابع: "ما زالت أيادي مجاهدينا على الزناد ويتربصون بالعدو في كل مكان".وأكد أنهم "في المقاومة يعتقدون أن العدو يستخدم المرتزقة خلال العملية التي يدعي أنها حرب وجودية".وواصل: "ما يعلن عنه جيش العدو من أعداد للقتلى غير حقيقي وشهادات وروايات مجاهدينا في قتلهم لجنود العدو المشاة توثق أضعاف العدد المعلن لقتلى العدو".وبثت "كتائب القسام"، مشاهد توثق استهداف دبابات وناقلات جند إسرائيلية في مناطق مختلفة بقطاع غزة بقذائق "الياسين 105" والـ"آر بي جي".ومنذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يخوض الجيش الإسرائيلي عملية برية واسعة النطاق بغزة، يواجه خلالها مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية كبدته مئات القتلى والجرحى.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20231210/القسام-تنشر-مشاهد-لتدمير-ميركافا-إسرائيلية-في-تل-الزعتر-فيديو-1083949482.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102828/85/1028288503_664:0:4008:2508_1920x0_80_0_0_6741283dece114478876319b2e4780c1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
"القسام" تعلن استهداف 4 دبابات "ميركافا" واحتراق آلية عسكرية إسرائيلية بالكامل
13:27 GMT 16.12.2023 (تم التحديث: 13:38 GMT 16.12.2023)
أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، تدمير 4 دبابات ميركافا إسرائيلية واحتراق آلية عسكرية بالكامل بعد استهدافها في قطاع غزة.
وقالت "القسام" في بيانات متعاقبة على قناتها الرسمية في "تلغرام"، إن "مقاتليها استهدفوا آلية عسكرية صهيونية جنوب مدينة دير البلح بقذيفتي (ياسين 105) ما أدى إلى احتراقها بالكامل".
وأضافت أن "مقاتليها تمكنوا من تدمير 4 دبابات صهيونية من نوع ميركافا بقذائف (الياسين 105) شرق مدينة خان يونس".
وكان المتحدث العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، قد أعلن أمس الجمعة، إنه تم استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية في الأيام الـ5 الأخيرة.
وأضاف في كلمة متلفزة، أن عناصر المقاومة استخدموا قذائف مضادة للتحصينات وهدموا البيوت على رؤوس الجنود الإسرائيليين.
وتابع: "ما زالت أيادي مجاهدينا على الزناد ويتربصون بالعدو في كل مكان".
وأكد أنهم "في المقاومة يعتقدون أن العدو يستخدم المرتزقة خلال العملية التي يدعي أنها حرب وجودية".
وواصل: "ما يعلن عنه جيش العدو من أعداد للقتلى غير حقيقي وشهادات وروايات مجاهدينا في قتلهم لجنود العدو المشاة توثق أضعاف العدد المعلن لقتلى العدو".
وبثت "كتائب القسام"، مشاهد توثق استهداف دبابات وناقلات جند إسرائيلية في مناطق مختلفة بقطاع غزة بقذائق "الياسين 105" والـ"آر بي جي".
ومنذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يخوض الجيش الإسرائيلي عملية برية واسعة النطاق بغزة، يواجه خلالها مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية كبدته مئات القتلى والجرحى.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة
، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.