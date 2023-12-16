https://sputnikarabic.ae/20231216/القسام-تنشر-رسالة-غامضة-وتعلن-تدمير-عدد-ضخم-من-المدرعات--1084181867.html

"القسام" تنشر رسالة "غامضة" وتعلن تدمير عدد ضخم من المدرعات الإسرائيلية

"القسام" تنشر رسالة "غامضة" وتعلن تدمير عدد ضخم من المدرعات الإسرائيلية

نشرت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، رسالة غامضة، توعدت فيها الجانب الإسرائيلي، في الوقت الذي أعلنت فيه عن تدمير عدد كبير من المدرعات... 16.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-16T14:49+0000

2023-12-16T14:49+0000

2023-12-16T15:12+0000

العالم العربي

طوفان الأقصى

غزة

قطاع غزة

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وقالت "القسام" عبر قناتها على "تلغرام" في رسالة غامضة نُشرت بثلاث لغات وهي العربية والعبرية والإنكليزية، إن "الوقت ينفذ".وكشفت "القسام" عن فيديو تضمن مشاهد توثق مقتل 9 محتجزين بقص إسرائيلي استهدف الأبنية في قطاع غزة.كما أعلنت "القسام عن "تدمر دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بعبوة العمل الفدائي، وجرافة صهيونية بقذيفة "تاندوم"، وتدمير ناقلة جند صهيونية بعد استهدافها بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" شمال مدينة خانيونس".وأضافت القسام في بيانات أخرى "تمكن مجاهدو القسام شرق خانيونس من تفجير عبوتين "رعديتين" مضادتين للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود صهاينة وإيقاعهم بين قتيل وجريح، وفور وصول قوة النجدة لإنقاذهم فجّر فيهم مجاهدونا عبوة ثالثة مضادة للأفراد وأوقعوهم قتلى وجرحى، واستهداف قوة صهيونية راجلة متمركزة في أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح".ومنذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يخوض الجيش الإسرائيلي عملية برية واسعة النطاق في غزة، يواجه خلالها مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية كبدته مئات القتلى والجرحى.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231216/القسام-وسرايا-القدس-تعلنان-تنفيذ-عمليات-نوعية-ضد-الجيش-الإسرائيلي-1084182242.html

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العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة