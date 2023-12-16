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"القسام" تنشر رسالة "غامضة" وتعلن تدمير عدد ضخم من المدرعات الإسرائيلية
https://sputnikarabic.ae/20231216/القسام-وسرايا-القدس-تعلنان-تنفيذ-عمليات-نوعية-ضد-الجيش-الإسرائيلي-1084182242.html
"القسام" و"سرايا القدس" تعلنان تنفيذ عمليات نوعية ضد الجيش الإسرائيلي
"القسام" و"سرايا القدس" تعلنان تنفيذ عمليات نوعية ضد الجيش الإسرائيلي
أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، اليوم السبت، عن تنفيذ مجموعة عمليات نوعية ضد الجيش الإسرائيلي، ما أسفر عن تدمير عدد كبير من... 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T15:02+0000
2023-12-16T15:02+0000
كتائب القسام
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
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وقالت "سرايا القدس" في بيانها، صباح اليوم: "قصفنا "إسناد صوفا" وتمركزًا للجنود في محيطه برشقات صاروخية"، مضيفةً "دكّ مجاهدونا التحشدات العسكرية للعدو في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل".كما أعلنت كتائب القسام تدمير دبابة صهيونية من نوع "ميركافا" بعبوة العمل الفدائي شمالي مدينة خان يونس، واستهداف جرافة صهيونية بقذيفة "تاندوم" شمال شرقي مدينة خان يونس.وأشارت كتائب القسام إلى استهداف ناقلة جند صهيونية شمالي مدينة خان يونس بقذيفة "الياسين 105".
https://sputnikarabic.ae/20231216/القسام-تعلن-استهاف-4-دبابات-ميركافا-واحتراق-آلية-عسكرية-إسرائيلية-بالكامل-1084177998.html
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كتائب القسام, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
كتائب القسام, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

"القسام" و"سرايا القدس" تعلنان تنفيذ عمليات نوعية ضد الجيش الإسرائيلي

15:02 GMT 16.12.2023
© Photo / t.me/sarayapsمشاهد نسرتها "سرايا القدس" تكشف استهداف عدد من الدبابت الإسرائيلية
مشاهد نسرتها سرايا القدس تكشف استهداف عدد من الدبابت الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
© Photo / t.me/sarayaps
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أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، اليوم السبت، عن تنفيذ مجموعة عمليات نوعية ضد الجيش الإسرائيلي، ما أسفر عن تدمير عدد كبير من الآليات والمدرعات العسكرية في مناطق متعددة.
وقالت "سرايا القدس" في بيانها، صباح اليوم: "قصفنا "إسناد صوفا" وتمركزًا للجنود في محيطه برشقات صاروخية"، مضيفةً "دكّ مجاهدونا التحشدات العسكرية للعدو في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل".

وأضافت "سرايا القدس": "استهدفنا دبابة صهيونية وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف "التاندوم" في تل الزعتر شمال قطاع غزة".

كما أعلنت كتائب القسام تدمير دبابة صهيونية من نوع "ميركافا" بعبوة العمل الفدائي شمالي مدينة خان يونس، واستهداف جرافة صهيونية بقذيفة "تاندوم" شمال شرقي مدينة خان يونس.
دبابة ميركافا الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
"القسام" تعلن استهداف 4 دبابات "ميركافا" واحتراق آلية عسكرية إسرائيلية بالكامل
13:27 GMT

وأكدت "القسام" أن مجاهديها تمكنوا من تدمير ناقلة جند صهيونية بعد استهدافها بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" شمالي مدينة خان يونس.

وأشارت كتائب القسام إلى استهداف ناقلة جند صهيونية شمالي مدينة خان يونس بقذيفة "الياسين 105".
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