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https://sputnikarabic.ae/20231216/القيادة-المركزية-الأمريكية-أسقطنا-خلال-اليوم-14-طائرة-مسيرة-أطلقتها-أنصار-الله-فوق-البحر-الأحمر-1084184995.html
القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا خلال اليوم 14 طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" فوق البحر الأحمر
القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا خلال اليوم 14 طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" فوق البحر الأحمر
أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم السبت، أن مدمرة صواريخ أمريكية موجهة أسقطت، اليوم السبت، 14 طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية، فوق البحر... 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T16:18+0000
2023-12-16T16:19+0000
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وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، عبر منصة "إكس": "في ساعات الصباح الباكر من يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول، نجحت مدمرة الصواريخ الموجهة الأمريكية العاملة في البحر الأحمر، في الاشتباك مع 14 طائرة مسيرة تم إطلاقها من المناطق التي تسيطر عليها "أنصار الله" في اليمن".وأوضحت أنه "تم تقييم الطائرات من دون طيار على أنها مسيرات هجومية وتم إسقاطها دون أي ضرر للسفن في المنطقة أو الإبلاغ عن إصابات، وتم تنبيه الشركاء الإقليميين في البحر الأحمر إلى هذا التهديد".جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، نشره في حسابه على منصة "إكس".يشار إلى أن جماعة "أنصار الله" اليمنية احتجزت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سفينة "غالكسي ليدر"، المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، وقالت إن ذلك جاء "ردًا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة".وهددت الجماعة بالاستهداف الكامل لجميع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، والتي يتم تشغيلها أو يكون ملكها لشركات إسرائيلية.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في وقت سابق، أن سفينة حربية أمريكية وسفنا تجارية عدة تعرضت لهجمات في البحر الأحمر.وصرح البيت الأبيض بأن الهجمات على السفن في البحر الأحمر "مدعومة من إيران"، ما يشكل تهديدًا للسلام والاستقرار الدوليين، بعد استهداف ثلاث سفن.
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العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى

القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا خلال اليوم 14 طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" فوق البحر الأحمر

16:18 GMT 16.12.2023 (تم التحديث: 16:19 GMT 16.12.2023)
© Flicker/ Official U.S. Navy Pageمدمرة أمريكية
مدمرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
© Flicker/ Official U.S. Navy Page
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم السبت، أن مدمرة صواريخ أمريكية موجهة أسقطت، اليوم السبت، 14 طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية، فوق البحر الأحمر.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، عبر منصة "إكس": "في ساعات الصباح الباكر من يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول، نجحت مدمرة الصواريخ الموجهة الأمريكية العاملة في البحر الأحمر، في الاشتباك مع 14 طائرة مسيرة تم إطلاقها من المناطق التي تسيطر عليها "أنصار الله" في اليمن".
وأوضحت أنه "تم تقييم الطائرات من دون طيار على أنها مسيرات هجومية وتم إسقاطها دون أي ضرر للسفن في المنطقة أو الإبلاغ عن إصابات، وتم تنبيه الشركاء الإقليميين في البحر الأحمر إلى هذا التهديد".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء يوم الخميس 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استهداف سفينة كانت في طريقها إلى إسرائيل بطائرة مسيرة وتحقيق "إصابة مباشرة".

جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، نشره في حسابه على منصة "إكس".
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وقال سريع إن العملية جاءت "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة واستجابةً لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا".

يشار إلى أن جماعة "أنصار الله" اليمنية احتجزت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سفينة "غالكسي ليدر"، المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، وقالت إن ذلك جاء "ردًا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة".
وهددت الجماعة بالاستهداف الكامل لجميع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، والتي يتم تشغيلها أو يكون ملكها لشركات إسرائيلية.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في وقت سابق، أن سفينة حربية أمريكية وسفنا تجارية عدة تعرضت لهجمات في البحر الأحمر.
وصرح البيت الأبيض بأن الهجمات على السفن في البحر الأحمر "مدعومة من إيران"، ما يشكل تهديدًا للسلام والاستقرار الدوليين، بعد استهداف ثلاث سفن.
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