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https://sputnikarabic.ae/20231216/المدرعات-الروسية-تتزود-بأنظمة-ليسوتشك-مطورة-لصد-حرب-إلكترونية-1084161776.html
المدرعات الروسية تتزود بأنظمة "ليسوتشك" مطورة لصد "حرب إلكترونية"
المدرعات الروسية تتزود بأنظمة "ليسوتشك" مطورة لصد "حرب إلكترونية"
أعلنت الشركة القابضة "روس إلكترونيكا" (جزء من شركة "روستيخ") أن أنظمة الحرب الإلكترونية "ليسوتشك" ستصبح أكثر قوة وقدرة على الحركة، كما أن أعمال التحديث جارية... 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T05:42+0000
2023-12-16T05:42+0000
رصد عسكري
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وقالت الشركة القابضة: "في الوقت الحالي، يعمل المتخصصون من شركة "سوزفيزدي"، وهي جزء من شركة "روس إلكترونيكا"، على تحديث أنظمة "ليسوتشك"، وسوف تصبح أكثر قوة وقدرة على الحركة".تم تصميم "ليسوتشيك" لحماية السيارات والمركبات المدرعة، وكذلك الأفراد من الأجهزة المتفجرة التي يتم التحكم فيها عن طريق الراديو، أثناء السير وفي مناطق وقوف المركبات. يمكن وضع النظام على المعدات أو حمله في حقيبة الظهر.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال، وهو يلخص نتائج العام، إن هذه الأنظمة يتم تركيبها الآن على جميع المركبات المدرعة الروسية تقريبًا. وأضاف أن عددها سيتزايد.
https://sputnikarabic.ae/20231213/ضابط-سابق-في-سي-آي-إيه-يكشف-عن-إحباط-نظم-الحرب-الإلكترونية-الروسية-للرادارات-الأمريكية-1084031941.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

المدرعات الروسية تتزود بأنظمة "ليسوتشك" مطورة لصد "حرب إلكترونية"

05:42 GMT 16.12.2023
© Sputnik . Denis Abramov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة حرب إلكترونية
منظومة حرب إلكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
© Sputnik . Denis Abramov
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أعلنت الشركة القابضة "روس إلكترونيكا" (جزء من شركة "روستيخ") أن أنظمة الحرب الإلكترونية "ليسوتشك" ستصبح أكثر قوة وقدرة على الحركة، كما أن أعمال التحديث جارية حاليًا.
وقالت الشركة القابضة: "في الوقت الحالي، يعمل المتخصصون من شركة "سوزفيزدي"، وهي جزء من شركة "روس إلكترونيكا"، على تحديث أنظمة "ليسوتشك"، وسوف تصبح أكثر قوة وقدرة على الحركة".
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تم تصميم "ليسوتشيك" لحماية السيارات والمركبات المدرعة، وكذلك الأفراد من الأجهزة المتفجرة التي يتم التحكم فيها عن طريق الراديو، أثناء السير وفي مناطق وقوف المركبات. يمكن وضع النظام على المعدات أو حمله في حقيبة الظهر.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال، وهو يلخص نتائج العام، إن هذه الأنظمة يتم تركيبها الآن على جميع المركبات المدرعة الروسية تقريبًا. وأضاف أن عددها سيتزايد.
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