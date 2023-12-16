https://sputnikarabic.ae/20231216/المدرعات-الروسية-تتزود-بأنظمة-ليسوتشك-مطورة-لصد-حرب-إلكترونية-1084161776.html

المدرعات الروسية تتزود بأنظمة "ليسوتشك" مطورة لصد "حرب إلكترونية"

المدرعات الروسية تتزود بأنظمة "ليسوتشك" مطورة لصد "حرب إلكترونية"

أعلنت الشركة القابضة "روس إلكترونيكا" (جزء من شركة "روستيخ") أن أنظمة الحرب الإلكترونية "ليسوتشك" ستصبح أكثر قوة وقدرة على الحركة، كما أن أعمال التحديث جارية... 16.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-16T05:42+0000

2023-12-16T05:42+0000

2023-12-16T05:42+0000

رصد عسكري

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وقالت الشركة القابضة: "في الوقت الحالي، يعمل المتخصصون من شركة "سوزفيزدي"، وهي جزء من شركة "روس إلكترونيكا"، على تحديث أنظمة "ليسوتشك"، وسوف تصبح أكثر قوة وقدرة على الحركة".تم تصميم "ليسوتشيك" لحماية السيارات والمركبات المدرعة، وكذلك الأفراد من الأجهزة المتفجرة التي يتم التحكم فيها عن طريق الراديو، أثناء السير وفي مناطق وقوف المركبات. يمكن وضع النظام على المعدات أو حمله في حقيبة الظهر.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال، وهو يلخص نتائج العام، إن هذه الأنظمة يتم تركيبها الآن على جميع المركبات المدرعة الروسية تقريبًا. وأضاف أن عددها سيتزايد.

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