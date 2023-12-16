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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231216/المدفعية-الروسية-تضرب-معقلا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1084162934.html
المدفعية الروسية تضرب معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
المدفعية الروسية تضرب معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المدفعية الروسية ضربت معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك. 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T06:54+0000
2023-12-16T06:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة، اليوم السبت: "وفقًا للإحداثيات المحددة، دمر طاقم المدفعية التابعة لجيش الأسلحة المشتركة لمجموعة "الغرب" مركز قيادة العدو بنيران مدافع هاوتزر "دي-30" من عيار 122 ملم".بعد إطلاق النار، قام طاقم المدفعية بتغيير مواقع إطلاق النار إلى مواقع احتياطية من أجل تجديد ذخيرته وتجنب الرد من العدو. يحاول أفراد طاقم المدفعية استبدال بعضهم بعضًا للحفاظ على الفعالية القتالية. على سبيل المثال، قد يؤدي الشخص الذي يحمل هاوتزر واجبات الشخص المسوؤل عن توجيه المدفع أو الشخص الذي يثبت المدفع.وقال العسكري الذي يحمل المدفع والملقب بـ"خليبوريز": "نحن نعمل بشكل مكثف ليلًا ونهارًا. لقد نجحنا في ضرب مراكز القيادة والمعدات العسكرية والقوى العاملة للقوات المسلحة الأوكرانية. لا نسمح للعدو بالتنفس. يمكن للطاقم التبادل".وأضاف أن المقاتلين يتلقون الكثير من الرسائل من الأطفال، وهذا مهم جدًا بالنسبة لهم.وأوضح: "الأطفال يكتبون لنا رسائل، ويرسلون لنا رسومات. نعلق هذه الرسومات في المخابئ. إنها تدفئ أرواحنا وقلوبنا. في اللحظات الصعبة، من الجميل جدًا أن تصل الرسائل والطرود. لذلك، نحن ننتظر تهنئات العام الجديد. هذا مهم جدًا، وفي الواقع هذا يقوي روحنا القتالية. الجميع ينتظرنا مع النصر. وسوف ننتصر".وبحسب وزارة الدفاع، بلغت خسائر الجيش الأوكراني، خلال الأسبوع الماضي، في اتجاه كوبيانسك، ما لا يقل عن 425 شخصًا، فضلاً عن خمس دبابات، من بينها دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد"، و11 مركبة قتالية مدرعة، و12 سيارة و3 مدافع ميدانية.
https://sputnikarabic.ae/20231215/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-12-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1084160013.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

المدفعية الروسية تضرب معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك

06:54 GMT 16.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المدفعية الروسية ضربت معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.
وقالت الوزارة، اليوم السبت: "وفقًا للإحداثيات المحددة، دمر طاقم المدفعية التابعة لجيش الأسلحة المشتركة لمجموعة "الغرب" مركز قيادة العدو بنيران مدافع هاوتزر "دي-30" من عيار 122 ملم".
بعد إطلاق النار، قام طاقم المدفعية بتغيير مواقع إطلاق النار إلى مواقع احتياطية من أجل تجديد ذخيرته وتجنب الرد من العدو. يحاول أفراد طاقم المدفعية استبدال بعضهم بعضًا للحفاظ على الفعالية القتالية. على سبيل المثال، قد يؤدي الشخص الذي يحمل هاوتزر واجبات الشخص المسوؤل عن توجيه المدفع أو الشخص الذي يثبت المدفع.
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 23:00 GMT
وقال العسكري الذي يحمل المدفع والملقب بـ"خليبوريز": "نحن نعمل بشكل مكثف ليلًا ونهارًا. لقد نجحنا في ضرب مراكز القيادة والمعدات العسكرية والقوى العاملة للقوات المسلحة الأوكرانية. لا نسمح للعدو بالتنفس. يمكن للطاقم التبادل".
وأضاف أن المقاتلين يتلقون الكثير من الرسائل من الأطفال، وهذا مهم جدًا بالنسبة لهم.
وأوضح: "الأطفال يكتبون لنا رسائل، ويرسلون لنا رسومات. نعلق هذه الرسومات في المخابئ. إنها تدفئ أرواحنا وقلوبنا. في اللحظات الصعبة، من الجميل جدًا أن تصل الرسائل والطرود. لذلك، نحن ننتظر تهنئات العام الجديد. هذا مهم جدًا، وفي الواقع هذا يقوي روحنا القتالية. الجميع ينتظرنا مع النصر. وسوف ننتصر".
وبحسب وزارة الدفاع، بلغت خسائر الجيش الأوكراني، خلال الأسبوع الماضي، في اتجاه كوبيانسك، ما لا يقل عن 425 شخصًا، فضلاً عن خمس دبابات، من بينها دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد"، و11 مركبة قتالية مدرعة، و12 سيارة و3 مدافع ميدانية.
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