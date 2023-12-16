https://sputnikarabic.ae/20231216/المدفعية-الروسية-تضرب-معقلا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1084162934.html

المدفعية الروسية تضرب معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك

المدفعية الروسية تضرب معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المدفعية الروسية ضربت معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك. 16.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-16T06:54+0000

2023-12-16T06:54+0000

2023-12-16T06:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقالت الوزارة، اليوم السبت: "وفقًا للإحداثيات المحددة، دمر طاقم المدفعية التابعة لجيش الأسلحة المشتركة لمجموعة "الغرب" مركز قيادة العدو بنيران مدافع هاوتزر "دي-30" من عيار 122 ملم".بعد إطلاق النار، قام طاقم المدفعية بتغيير مواقع إطلاق النار إلى مواقع احتياطية من أجل تجديد ذخيرته وتجنب الرد من العدو. يحاول أفراد طاقم المدفعية استبدال بعضهم بعضًا للحفاظ على الفعالية القتالية. على سبيل المثال، قد يؤدي الشخص الذي يحمل هاوتزر واجبات الشخص المسوؤل عن توجيه المدفع أو الشخص الذي يثبت المدفع.وقال العسكري الذي يحمل المدفع والملقب بـ"خليبوريز": "نحن نعمل بشكل مكثف ليلًا ونهارًا. لقد نجحنا في ضرب مراكز القيادة والمعدات العسكرية والقوى العاملة للقوات المسلحة الأوكرانية. لا نسمح للعدو بالتنفس. يمكن للطاقم التبادل".وأضاف أن المقاتلين يتلقون الكثير من الرسائل من الأطفال، وهذا مهم جدًا بالنسبة لهم.وأوضح: "الأطفال يكتبون لنا رسائل، ويرسلون لنا رسومات. نعلق هذه الرسومات في المخابئ. إنها تدفئ أرواحنا وقلوبنا. في اللحظات الصعبة، من الجميل جدًا أن تصل الرسائل والطرود. لذلك، نحن ننتظر تهنئات العام الجديد. هذا مهم جدًا، وفي الواقع هذا يقوي روحنا القتالية. الجميع ينتظرنا مع النصر. وسوف ننتصر".وبحسب وزارة الدفاع، بلغت خسائر الجيش الأوكراني، خلال الأسبوع الماضي، في اتجاه كوبيانسك، ما لا يقل عن 425 شخصًا، فضلاً عن خمس دبابات، من بينها دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد"، و11 مركبة قتالية مدرعة، و12 سيارة و3 مدافع ميدانية.

https://sputnikarabic.ae/20231215/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-12-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1084160013.html

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