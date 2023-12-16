https://sputnikarabic.ae/20231216/انتشال-مخلوق-غريب-من-أعماق-محيط-القطب-الجنوبي-صور-وفيديو-1084174870.html

انتشال مخلوق غريب من أعماق محيط القطب الجنوبي... صور وفيديو

انتشال مخلوق غريب من أعماق محيط القطب الجنوبي... صور وفيديو

تم انتشال مخلوق غريب أصفر اللون يشبه العنكبوت وله أربع عيون شبه سوداء ومخالب منتفخة كبيرة، من أعماق المحيط قبالة القارة القطبية الجنوبية. 16.12.2023, سبوتنيك عربي

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مجتمع

علوم

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هذا الحيوان الذي لم يُشاهد من قبل هو عنكبوت بحري، وهو قريب بعض الشيء لسرطانات حدوة الحصان والعناكب التي تعيش في قاع المحيط، وتأكل من خلال خرطوم يشبه القش بدلاً من الفم، وتتنفس من خلال أرجلها. وقد اكتشف العلماء أكثر من 1000 نوع من العناكب البحرية في جميع أنحاء العالم.وتم استخراج الأنواع المكتشفة حديثًا "هالانيشي"، والتي يبلغ طول جسمها 1 سم، وساقيها تمتد بطول 3 سم تقريبًا، من قاع المحيط في بحر روس، على عمق 570 مترًا تحت السطح، وهذه الأنواع الجديدة لديها مخالب كبيرة تشبه "قفازات الملاكمة"، كما قال عالم الأحياء المشارك في الدراسة، أندرو ماهون، في جامعة ميشيغان المركزية.ومع ذلك، قد لا يكون لدى الباحثين الوقت الكافي لدراسة قاع البحر في القطب الجنوبي. وقال ماهون إنه مع استمرار تغير المناخ، قد تهدد المياه الدافئة مستقبل بعض الأنواع التي تعيش في هذا النظام البيئي المعزول والفريد من نوعه. وقال إن أحد الأسباب التي تجعل الباحثين يواصلون دراسة قاع البحر في القطب الجنوبي هو المساعدة في وصف وحماية هذا التنوع البيولوجي قبل فوات الأوان، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "لايف ساينس" العلمية.

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