https://sputnikarabic.ae/20231216/تحطم-طائرة-عسكرية-إيرانية-إثر-عطل-فني-فيديو-1084171229.html
تحطم طائرة عسكرية إيرانية إثر عطل فني... فيديو
تحطم طائرة عسكرية إيرانية إثر عطل فني... فيديو
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، عن سقوط طائرة عسكرية جراء عطل فني قرب بحيرة بريشان في مدينة كازرون جنوبي البلاد. 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T09:36+0000
2023-12-16T09:36+0000
2023-12-16T09:36+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102356/58/1023565881_0:0:2076:1168_1920x0_80_0_0_738118fe8d3fece1c026debfdad0d8b6.jpg
وحسب وكالة "تسنيم"، قال مدير عام مطارات محافظة فارس، فخر الدين كشاورز، إن الطائرة من النوع التدريبي العسكري. وأضاف المسؤول الإيراني أن الطائرة تحطمت جراء عطل فني في المنطقة العسكرية غرب محافظة فارس.ووفقًا للمسؤول، لم يسفر الحادث عن أي إصابات، لافتًا إلى أن الطيار قفز بالمظلة أثناء سقوطها.
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102356/58/1023565881_500:0:2076:1182_1920x0_80_0_0_f0f56e499db045d165b3ca316787cd10.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تحطم طائرة عسكرية إيرانية إثر عطل فني... فيديو
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، عن سقوط طائرة عسكرية جراء عطل فني قرب بحيرة بريشان في مدينة كازرون جنوبي البلاد.
وحسب وكالة "تسنيم"، قال مدير عام مطارات محافظة فارس، فخر الدين كشاورز، إن الطائرة من النوع التدريبي العسكري.
وأضاف المسؤول الإيراني أن الطائرة تحطمت جراء عطل فني
في المنطقة العسكرية غرب محافظة فارس.
ووفقًا للمسؤول، لم يسفر الحادث عن أي إصابات، لافتًا إلى أن الطيار قفز بالمظلة أثناء سقوطها.