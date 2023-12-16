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https://sputnikarabic.ae/20231216/تحطم-طائرة-عسكرية-إيرانية-إثر-عطل-فني-فيديو-1084171229.html
تحطم طائرة عسكرية إيرانية إثر عطل فني... فيديو
تحطم طائرة عسكرية إيرانية إثر عطل فني... فيديو
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، عن سقوط طائرة عسكرية جراء عطل فني قرب بحيرة بريشان في مدينة كازرون جنوبي البلاد. 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T09:36+0000
2023-12-16T09:36+0000
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وحسب وكالة "تسنيم"، قال مدير عام مطارات محافظة فارس، فخر الدين كشاورز، إن الطائرة من النوع التدريبي العسكري. وأضاف المسؤول الإيراني أن الطائرة تحطمت جراء عطل فني في المنطقة العسكرية غرب محافظة فارس.ووفقًا للمسؤول، لم يسفر الحادث عن أي إصابات، لافتًا إلى أن الطيار قفز بالمظلة أثناء سقوطها.
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تحطم طائرة عسكرية إيرانية إثر عطل فني... فيديو

09:36 GMT 16.12.2023
© AFP 2023 / Atta Kenareمقاتلات إيرانية
مقاتلات إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
© AFP 2023 / Atta Kenare
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، عن سقوط طائرة عسكرية جراء عطل فني قرب بحيرة بريشان في مدينة كازرون جنوبي البلاد.
وحسب وكالة "تسنيم"، قال مدير عام مطارات محافظة فارس، فخر الدين كشاورز، إن الطائرة من النوع التدريبي العسكري.
وأضاف المسؤول الإيراني أن الطائرة تحطمت جراء عطل فني في المنطقة العسكرية غرب محافظة فارس.
ووفقًا للمسؤول، لم يسفر الحادث عن أي إصابات، لافتًا إلى أن الطيار قفز بالمظلة أثناء سقوطها.
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