https://sputnikarabic.ae/20231216/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1084161548.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T04:28+0000
2023-12-16T04:28+0000
2023-12-16T04:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
العالم
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سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
رصد عسكري, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاً القديم أولاً
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 6 مسيرات أوكرانية أخرى أطلقتها قوات كييف مساء الجمعة فوق شبه جزيرة القرم الروسية، ليصل بذلك إجمالي الطائرات الأوكرانية المسيرة التي أسقطها الدفاع الجوي الروسي خلال اليوم الماضي 32 مسيرة.