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https://sputnikarabic.ae/20231216/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-الضفة-الغربية-تشهد-اقتحامات-إسرائيلية-موسعة-واشتباكات-فيديو-وصور-1084195159.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الضفة الغربية تشهد اقتحامات إسرائيلية موسعة واشتباكات.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الضفة الغربية تشهد اقتحامات إسرائيلية موسعة واشتباكات.. فيديو وصور
تواصل قوات الجيش الإسرائيلي اقتحاماتها لمخيمات ومدن الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار عملياتها البرية والقصف الجوي على قطاع غزة الذي يعاني أوضاعا إنسانية... 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T23:46+0000
2023-12-16T23:46+0000
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العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, новый онлайн для белой редактуры
العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, новый онлайн для белой редактуры
إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف بنابلس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الضفة الغربية تشهد اقتحامات إسرائيلية موسعة واشتباكات.. فيديو وصور

23:46 GMT 16.12.2023
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تواصل قوات الجيش الإسرائيلي اقتحاماتها لمخيمات ومدن الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار عملياتها البرية والقصف الجوي على قطاع غزة الذي يعاني أوضاعا إنسانية مأساوية وانهيار في المنظومة الصحية.
وشهد منتصف ليل السبت/ الأحد اقتحامات إسرائيلية للعديد من أنحاء الضفة الغربية واشتباكات مع الفلسطينيين اعتادت الضفة وقوعها على مدار الأيام الأخيرة.
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23:44 GMT 16.12.2023
كتائب "شهداء الأقصى" - كتيبة طولكرم، تدعو كافة تشكيلاتها بالضفة الغربية إلى إشعال كافة نقاط التماس والتحرك على أعلى مستوى في كل مكان، كما دعت الشعب الفلسطيني للالتفاف خلف جنودها
23:31 GMT 16.12.2023
23:30 GMT 16.12.2023
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية نتشرت قناصة في منازل مخيم نور شمس بطولكرم، كما جرفت الجرافات الإسرائيلية الشوارع في حارتي المنشية والمسلخ بالمخيم وسط اشتباكات وإلقاء عبوات ناسفة تجاه القوات.
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