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العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الضفة الغربية تشهد اقتحامات إسرائيلية موسعة واشتباكات.. فيديو وصور
تواصل قوات الجيش الإسرائيلي اقتحاماتها لمخيمات ومدن الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار عملياتها البرية والقصف الجوي على قطاع غزة الذي يعاني أوضاعا إنسانية مأساوية وانهيار في المنظومة الصحية.
وشهد منتصف ليل السبت/ الأحد اقتحامات إسرائيلية للعديد من أنحاء الضفة الغربية واشتباكات مع الفلسطينيين اعتادت الضفة وقوعها على مدار الأيام الأخيرة.
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23:44 GMT 16.12.2023
كتائب "شهداء الأقصى" - كتيبة طولكرم، تدعو كافة تشكيلاتها بالضفة الغربية إلى إشعال كافة نقاط التماس والتحرك على أعلى مستوى في كل مكان، كما دعت الشعب الفلسطيني للالتفاف خلف جنودها
23:31 GMT 16.12.2023
23:30 GMT 16.12.2023
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية نتشرت قناصة في منازل مخيم نور شمس بطولكرم، كما جرفت الجرافات الإسرائيلية الشوارع في حارتي المنشية والمسلخ بالمخيم وسط اشتباكات وإلقاء عبوات ناسفة تجاه القوات.