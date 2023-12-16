https://sputnikarabic.ae/20231216/حاملة-طائرات-أمريكية-تتلقى-أمرا-من-البنتاغون-بالبقاء-قرب-إسرائيل-1084169538.html
حاملة طائرات أمريكية تتلقى أمرا من البنتاغون بالبقاء قرب إسرائيل
حاملة طائرات أمريكية تتلقى أمرا من البنتاغون بالبقاء قرب إسرائيل
أمرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) حاملة طائرات وسفينة حربية أخرى، بالبقاء في البحر المتوسط، قرب إسرائيل مع استمرار حربها على قطاع غزة. 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T08:52+0000
2023-12-16T08:52+0000
2023-12-16T08:52+0000
طوفان الأقصى
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وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" وسفينة حربية أخرى، بالبقاء في البحر المتوسط عدة أسابيع أخرى.وأضافت أن قرار البنتاغون يأتي للحفاظ على وجودهما قرب إسرائيل مع استمرار حربها ضد "حماس".وأوضحت أن البنتاغون كثف من وجوده العسكري في المنطقة بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لردع إيران عن توسيع الحرب إلى صراع إقليمي.وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تمديد انتشار حاملة الطائرات "فورد"، مما يعكس المخاوف الأمريكية بشأن التقلبات في المنطقة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.يشار إلى أن الولايات المتحدة تمتلك حاملتي طائرات في المنطقة، وهو أمر نادر في السنوات الأخيرة.وتؤكد الولايات المتحدة باستمرار التزامها الصارم بأمن إسرائيل، وتوفير كل ما يلزمها بزعم "الدفاع عن نفسها".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.
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طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, حركة حماس, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, حركة حماس, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
حاملة طائرات أمريكية تتلقى أمرا من البنتاغون بالبقاء قرب إسرائيل
أمرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) حاملة طائرات وسفينة حربية أخرى، بالبقاء في البحر المتوسط، قرب إسرائيل مع استمرار حربها على قطاع غزة.
وذكرت
وسائل إعلام أمريكية أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" وسفينة حربية أخرى، بالبقاء في البحر المتوسط عدة أسابيع أخرى.
وأضافت أن قرار البنتاغون يأتي للحفاظ على وجودهما قرب إسرائيل مع استمرار حربها ضد "حماس".
وأوضحت أن البنتاغون كثف من وجوده العسكري في المنطقة بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لردع إيران عن توسيع الحرب إلى صراع إقليمي.
وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تمديد انتشار حاملة الطائرات "فورد"
، مما يعكس المخاوف الأمريكية بشأن التقلبات في المنطقة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
يشار إلى أن الولايات المتحدة تمتلك حاملتي طائرات في المنطقة، وهو أمر نادر في السنوات الأخيرة.
وتؤكد الولايات المتحدة باستمرار التزامها الصارم بأمن إسرائيل، وتوفير كل ما يلزمها بزعم "الدفاع عن نفسها".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة
، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.