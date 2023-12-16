عربي
https://sputnikarabic.ae/20231216/حزب-الله-اللبناني-يعلن-مقتل-وإصابة-عدد-من-جنود-الاحتلال-إثر-قصف-صاروخي-على-الحدود-1084167562.html
"حزب الله" اللبناني يعلن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال إثر قصف صاروخي على الحدود
"حزب الله" اللبناني يعلن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال إثر قصف صاروخي على الحدود
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، عن قصف صاروخي استهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع بركة ريشة. 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T10:55+0000
2023-12-16T10:55+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/09/1083912722_0:68:1642:991_1920x0_80_0_0_96d5b89214e25af57368adba4a9a0efe.png
وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "المقاومة الإسلامية استهدفت دشمة تحصن بها جنود ‏للاحتلال الإسرئيلي في موقع بركة ريشة بصاروخ موجه، ما أدى لسقوطهم بين قتيل وجريح".وأعلن "حزب الله"، في وقت سابق اليوم، تنفيذ سبع عمليات عسكرية استهدفت مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.ونقلت قناة "الميادين" بيانا لـ"حزب الله"، قال فيه إنه "استهدف، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، موقع ‏بياض بليدا الإسرائيلي، واستهدف ثكنة ‏راميم، بالإضافة إلى نقاط انتشار الجنود والآليات الإسرائيلية في محيطها، بالأسلحة ‏الصاروخية والقذائف المدفعية وتم تحقيق إصابات مباشرة".وأضاف البيان أن عناصر "حزب الله" استهدفت 5 مواقع في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف قوة ‏إسرائيلية أثناء دخولها إلى مقر قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات، بالأسلحة المناسبة، ما أدى ‏إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.واستهدف "حزب الله" كذلك نقطة ‏الجرداح بصواريخ بركان وحقق فيها إصابات مباشرة، وبعد رصد ‏لتمركز قوة مشاة إسرائيلية شرق موقع حانيتا، استهدفتها عناصره بالأسلحة ‏المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة، واستهدف موقع ‏الراهب بصواريخ بركان، كما استهدف تجمعًا لجنود ‏الجيش الإسرائيلي في حرج شتولا ( قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة.من ناحية أخرى، أفاد الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، بقيام قواته الجوية بمهاجمة البنية التحتية لـ"حزب الله" وتحييد ثلاثة مقاتلين على الأقل في لبنان.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن القوات الجوية نفذت طلعة جوية، صباح الجمعة، وضربت نقاط تمركز لقوات "حزب الله" اللبناني في جنوب لبنان، ما أسفر عن تحييد 3 عناصر للحزب.وقامت القوات الجوية الإسرائيلية مؤخرًا، بتحييد مقاتل في لبنان قرب الحدود مع إسرائيل، وفي الصباح أصابت رجلين مسلحين في لبنان.
https://sputnikarabic.ae/20231215/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تحييد-3-عناصر-لـحزب-الله-في-جنوب-لبنان-إثر-غارة-جوية--1084143447.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/09/1083912722_32:0:1373:1006_1920x0_80_0_0_28adfac02c68d01d36f6948a89899938.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"حزب الله" اللبناني يعلن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال إثر قصف صاروخي على الحدود

10:55 GMT 16.12.2023
© telegram channel لحظة استهداف ثكنة عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان
لحظة استهداف ثكنة عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
© telegram channel
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، عن قصف صاروخي استهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع بركة ريشة.
وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "المقاومة الإسلامية استهدفت دشمة تحصن بها جنود ‏للاحتلال الإسرئيلي في موقع بركة ريشة بصاروخ موجه، ما أدى لسقوطهم بين قتيل وجريح".
وأعلن "حزب الله"، في وقت سابق اليوم، تنفيذ سبع عمليات عسكرية استهدفت مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
ونقلت قناة "الميادين" بيانا لـ"حزب الله"، قال فيه إنه "استهدف، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، موقع ‏بياض بليدا الإسرائيلي، واستهدف ثكنة ‏راميم، بالإضافة إلى نقاط انتشار الجنود والآليات الإسرائيلية في محيطها، بالأسلحة ‏الصاروخية والقذائف المدفعية وتم تحقيق إصابات مباشرة".
وأضاف البيان أن عناصر "حزب الله" استهدفت 5 مواقع في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف قوة ‏إسرائيلية أثناء دخولها إلى مقر قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات، بالأسلحة المناسبة، ما أدى ‏إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد 3 عناصر لـ"حزب الله" في جنوب لبنان إثر غارة جوية
أمس, 11:33 GMT
واستهدف "حزب الله" كذلك نقطة ‏الجرداح بصواريخ بركان وحقق فيها إصابات مباشرة، وبعد رصد ‏لتمركز قوة مشاة إسرائيلية شرق موقع حانيتا، استهدفتها عناصره بالأسلحة ‏المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة، واستهدف موقع ‏الراهب بصواريخ بركان، كما استهدف تجمعًا لجنود ‏الجيش الإسرائيلي في حرج شتولا ( قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة.
من ناحية أخرى، أفاد الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، بقيام قواته الجوية بمهاجمة البنية التحتية لـ"حزب الله" وتحييد ثلاثة مقاتلين على الأقل في لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن القوات الجوية نفذت طلعة جوية، صباح الجمعة، وضربت نقاط تمركز لقوات "حزب الله" اللبناني في جنوب لبنان، ما أسفر عن تحييد 3 عناصر للحزب.
وقامت القوات الجوية الإسرائيلية مؤخرًا، بتحييد مقاتل في لبنان قرب الحدود مع إسرائيل، وفي الصباح أصابت رجلين مسلحين في لبنان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Машины израильской армии движутся по дороге возле северного города Кирьят-Шмона недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يقتل بالخطأ محتجزين لدى حماس.. فيديو وصور11:12 GMTمقاتلة قاذفة سو-34 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала