https://sputnikarabic.ae/20231216/حزب-الله-اللبناني-يعلن-مقتل-وإصابة-عدد-من-جنود-الاحتلال-إثر-قصف-صاروخي-على-الحدود-1084167562.html

"حزب الله" اللبناني يعلن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال إثر قصف صاروخي على الحدود

"حزب الله" اللبناني يعلن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال إثر قصف صاروخي على الحدود

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، عن قصف صاروخي استهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع بركة ريشة. 16.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-16T10:55+0000

2023-12-16T10:55+0000

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وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "المقاومة الإسلامية استهدفت دشمة تحصن بها جنود ‏للاحتلال الإسرئيلي في موقع بركة ريشة بصاروخ موجه، ما أدى لسقوطهم بين قتيل وجريح".وأعلن "حزب الله"، في وقت سابق اليوم، تنفيذ سبع عمليات عسكرية استهدفت مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.ونقلت قناة "الميادين" بيانا لـ"حزب الله"، قال فيه إنه "استهدف، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، موقع ‏بياض بليدا الإسرائيلي، واستهدف ثكنة ‏راميم، بالإضافة إلى نقاط انتشار الجنود والآليات الإسرائيلية في محيطها، بالأسلحة ‏الصاروخية والقذائف المدفعية وتم تحقيق إصابات مباشرة".وأضاف البيان أن عناصر "حزب الله" استهدفت 5 مواقع في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف قوة ‏إسرائيلية أثناء دخولها إلى مقر قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات، بالأسلحة المناسبة، ما أدى ‏إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.واستهدف "حزب الله" كذلك نقطة ‏الجرداح بصواريخ بركان وحقق فيها إصابات مباشرة، وبعد رصد ‏لتمركز قوة مشاة إسرائيلية شرق موقع حانيتا، استهدفتها عناصره بالأسلحة ‏المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة، واستهدف موقع ‏الراهب بصواريخ بركان، كما استهدف تجمعًا لجنود ‏الجيش الإسرائيلي في حرج شتولا ( قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة.من ناحية أخرى، أفاد الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، بقيام قواته الجوية بمهاجمة البنية التحتية لـ"حزب الله" وتحييد ثلاثة مقاتلين على الأقل في لبنان.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن القوات الجوية نفذت طلعة جوية، صباح الجمعة، وضربت نقاط تمركز لقوات "حزب الله" اللبناني في جنوب لبنان، ما أسفر عن تحييد 3 عناصر للحزب.وقامت القوات الجوية الإسرائيلية مؤخرًا، بتحييد مقاتل في لبنان قرب الحدود مع إسرائيل، وفي الصباح أصابت رجلين مسلحين في لبنان.

https://sputnikarabic.ae/20231215/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تحييد-3-عناصر-لـحزب-الله-في-جنوب-لبنان-إثر-غارة-جوية--1084143447.html

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