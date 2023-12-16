عربي
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231216/خبير-أمريكي-تقنية-قتالية-جديدة-لدى-الجيش-الروسي-تصبح-كابوسا-لقوات-كييف-1084185387.html
خبير أمريكي: تقنية قتالية جديدة لدى الجيش الروسي تصبح كابوسا لقوات كييف
خبير أمريكي: تقنية قتالية جديدة لدى الجيش الروسي تصبح كابوسا لقوات كييف
ذكر العقيد المتقاعد في البحرية الأمريكية، مارك كانسيان، أن الجيش الروسي أكبر بعدة مرات من الجيش الأوكراني من حيث عدد المسيرات، وتستخدم القوات المسلحة الروسية... 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T16:38+0000
2023-12-16T16:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082892335_0:5:2897:1635_1920x0_80_0_0_58d6d5c7ba06ee216daf763d745cdfa2.jpg
وذكر موقع "بيزنس إنسايدر"، نقلا عن كانسيان: "تستخدم القوات الروسية هذه التقنية بحيث يصبح من الصعب اكتشاف مواقعهم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف الخبير العسكري أن "مثل هذا الاختراع للجيش الروسي يعد تكيفًا معقولاً مع الظروف على الجبهة".ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، في بيان أن كييف خسرت ما يصل إلى 65 عسكريا على اتجاه خيرسون في يوم واحد.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231216/القوات-الروسية-تضرب-اللواءين-36-و37-الأوكرانيين--عاجل-1084175842.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082892335_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_0db6f58d722995b1c8c9ee6805751cbf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

خبير أمريكي: تقنية قتالية جديدة لدى الجيش الروسي تصبح كابوسا لقوات كييف

16:38 GMT 16.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكر العقيد المتقاعد في البحرية الأمريكية، مارك كانسيان، أن الجيش الروسي أكبر بعدة مرات من الجيش الأوكراني من حيث عدد المسيرات، وتستخدم القوات المسلحة الروسية الشاشات الواقية لتعزيز مواقعها وحماية خنادقها.
وذكر موقع "بيزنس إنسايدر"، نقلا عن كانسيان: "تستخدم القوات الروسية هذه التقنية بحيث يصبح من الصعب اكتشاف مواقعهم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف الخبير العسكري أن "مثل هذا الاختراع للجيش الروسي يعد تكيفًا معقولاً مع الظروف على الجبهة".
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، في بيان أن كييف خسرت ما يصل إلى 65 عسكريا على اتجاه خيرسون في يوم واحد.
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تضرب اللواءين 36 و37 الأوكرانيين
12:07 GMT
وأوضحت الدفاع في بيانها: "على اتجاه خيرسون، نتيجة لنيران المدفعية والغارات الجوية على وحدات اللواءين البحريين 36 و37 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تياجينكا وبيلوزيركا في مقاطعة خيرسون، بلغت خسائر العدو 65 جنديا وسبع مركبات".
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Машины израильской армии движутся по дороге возле северного города Кирьят-Шмона недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يقتل بالخطأ محتجزين لدى حماس.. فيديو وصور13:51 GMTمقاتلة قاذفة سو-34 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала