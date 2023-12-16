https://sputnikarabic.ae/20231216/خبير-أمريكي-تقنية-قتالية-جديدة-لدى-الجيش-الروسي-تصبح-كابوسا-لقوات-كييف-1084185387.html
خبير أمريكي: تقنية قتالية جديدة لدى الجيش الروسي تصبح كابوسا لقوات كييف
خبير أمريكي: تقنية قتالية جديدة لدى الجيش الروسي تصبح كابوسا لقوات كييف
ذكر العقيد المتقاعد في البحرية الأمريكية، مارك كانسيان، أن الجيش الروسي أكبر بعدة مرات من الجيش الأوكراني من حيث عدد المسيرات، وتستخدم القوات المسلحة الروسية... 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T16:38+0000
2023-12-16T16:38+0000
2023-12-16T16:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082892335_0:5:2897:1635_1920x0_80_0_0_58d6d5c7ba06ee216daf763d745cdfa2.jpg
وذكر موقع "بيزنس إنسايدر"، نقلا عن كانسيان: "تستخدم القوات الروسية هذه التقنية بحيث يصبح من الصعب اكتشاف مواقعهم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف الخبير العسكري أن "مثل هذا الاختراع للجيش الروسي يعد تكيفًا معقولاً مع الظروف على الجبهة".ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، في بيان أن كييف خسرت ما يصل إلى 65 عسكريا على اتجاه خيرسون في يوم واحد.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231216/القوات-الروسية-تضرب-اللواءين-36-و37-الأوكرانيين--عاجل-1084175842.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082892335_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_0db6f58d722995b1c8c9ee6805751cbf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
خبير أمريكي: تقنية قتالية جديدة لدى الجيش الروسي تصبح كابوسا لقوات كييف
ذكر العقيد المتقاعد في البحرية الأمريكية، مارك كانسيان، أن الجيش الروسي أكبر بعدة مرات من الجيش الأوكراني من حيث عدد المسيرات، وتستخدم القوات المسلحة الروسية الشاشات الواقية لتعزيز مواقعها وحماية خنادقها.
وذكر موقع "بيزنس إنسايدر"، نقلا عن كانسيان: "تستخدم القوات الروسية هذه التقنية بحيث يصبح من الصعب اكتشاف مواقعهم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف الخبير العسكري أن "مثل هذا الاختراع للجيش الروسي يعد تكيفًا معقولاً مع الظروف على الجبهة".
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، في بيان أن كييف خسرت ما يصل إلى 65 عسكريا على اتجاه خيرسون في يوم واحد.
وأوضحت الدفاع في بيانها: "على اتجاه خيرسون، نتيجة لنيران المدفعية والغارات الجوية على وحدات اللواءين البحريين 36 و37 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تياجينكا وبيلوزيركا في مقاطعة خيرسون، بلغت خسائر العدو 65 جنديا وسبع مركبات".
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.