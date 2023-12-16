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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231216/رتل-ضخم-يحمل-صواريخ-أفانغارد-عابرة-للقارات-يتوجه-إلى-قاعدة-روسية-فيديو-1084171502.html
رتل ضخم يحمل صواريخ "أفانغارد" عابرة للقارات يتوجه إلى قاعدة روسية... فيديو
رتل ضخم يحمل صواريخ "أفانغارد" عابرة للقارات يتوجه إلى قاعدة روسية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيلاً مصورًا يوضح عملية تحميل صاروخ باليستي "أفانغارد" على منصة إطلاق، ولهذا الغرض يتم استخدام وحدة نقل وتحميل خاصة بآلية... 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T10:00+0000
2023-12-16T10:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
روسيا
العالم
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ووفقا للدفاع الروسية، تم الانتهاء من العمل على إعادة تجهيز فوج آخر من وحدة "ياسينسكي" الروسية بنظام الصواريخ "أفانغارد"، في منطقة أورينبورغ.وقال في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا": "تم الانتهاء من إعادة تجهيز الفوج بنظام "أفانغارد" الصاروخي".تتميز صواريخ "أفانغارد" بكونها أصبحت أسرع ابتكار طائر في تاريخ البشرية، حيث يتسارع الرأس الحربي إلى سرعة 28 ماخ، أي 9.5 كيلومتر في الثانية (33000 كم/ساعة).وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20231216/أوكرانيا-نبضات-كهرومغناطيسية-روسية-تسبب-مشكلة-خطيرة-لقواتنا-1084169116.html
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سلاح روسيا, روسيا, العالم
سلاح روسيا, روسيا, العالم

رتل ضخم يحمل صواريخ "أفانغارد" عابرة للقارات يتوجه إلى قاعدة روسية... فيديو

10:00 GMT 16.12.2023 (تم التحديث: 10:17 GMT 16.12.2023)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationرتل ضخم يحمل صواريخ "أفانغارد" عابره للقارات يتوجه إلى قاعدة روسية
رتل ضخم يحمل صواريخ أفانغارد عابره للقارات يتوجه إلى قاعدة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيلاً مصورًا يوضح عملية تحميل صاروخ باليستي "أفانغارد" على منصة إطلاق، ولهذا الغرض يتم استخدام وحدة نقل وتحميل خاصة بآلية هيدروليكية، ويستغرق تحميل كل صاروخ في الصومعة عدة ساعات.
ووفقا للدفاع الروسية، تم الانتهاء من العمل على إعادة تجهيز فوج آخر من وحدة "ياسينسكي" الروسية بنظام الصواريخ "أفانغارد"، في منطقة أورينبورغ.
وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، العقيد الجنرال سيرغي كاراكاييف، عن إعادة تجهيز فوج آخر من وحدة "ياسينسكي آر في إس آن" الروسية بنظام الصواريخ "أفانغارد".
وقال في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا": "تم الانتهاء من إعادة تجهيز الفوج بنظام "أفانغارد" الصاروخي".

وقال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية أيضًا إن "خططه الفورية تشمل وضع فوج صاروخي في "أوجور" في الخدمة القتالية بنظام صواريخ "سارمات" الجديد".

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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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08:33 GMT

وتعد منظومة "أفانغارد" الصاروخية واحدة من أبرز الابتكارات العسكرية الروسية، خلال السنوات العشر الماضية، وهي عبارة عن نظام صاروخي استراتيجي تفوق سرعته سرعة الصوت، ولديه قدرات صاروخ باليستي عابر للقارات، بالإضافة إلى رأس حربي مناور.

تتميز صواريخ "أفانغارد" بكونها أصبحت أسرع ابتكار طائر في تاريخ البشرية، حيث يتسارع الرأس الحربي إلى سرعة 28 ماخ، أي 9.5 كيلومتر في الثانية (33000 كم/ساعة).

صاروخ "أفانغارد" قادر على التغلب على أي منظومة دفاعية صاروخية معادية، علاوة على ذلك، يصل الرأس الحربي إلى الهدف بعد 15 دقيقة من الإطلاق. ببساطة، هذا الصاروخ "سلاح نووي لا حماية منه بعد"، بحسب الخبراء.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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