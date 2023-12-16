https://sputnikarabic.ae/20231216/رجل-استخدم-حجرا-غريبا-لـ30-عاما-على-بابه-واكتشف-أنه-كنز-ثمين-فيديو-1084169950.html

رجل استخدم حجرا غريبا لـ30 عاما على بابه واكتشف أنه كنز ثمين... فيديو

رجل استخدم حجرا غريبا لـ30 عاما على بابه واكتشف أنه كنز ثمين... فيديو

أحد أكبر النيازك التي تم تسجيلها على الإطلاق في ميشيغان الأمريكية، لم يلفت انتباه الخبراء أبدًا إلا بعد مرور أكثر من 80 عامًا على اكتشافه. 16.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-16T09:08+0000

2023-12-16T09:08+0000

2023-12-16T09:08+0000

مجتمع

علوم

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بقي هذا النيزك كحاجز باب يبلغ وزنه 10 كيلوغرامات (22 رطلًا) في مزرعة محلية، وقد بقيت هذه الصخرة الفضائية لعدة عقود قبل أن يتم التعرف عليها من قبل المجتمع العلمي.وفي تقرير تم نشره في مجلة "ساينس أليرت"، أوضحت فيه منى سيربيسكو، عالمة الجيولوجيا في جامعة ميشيغان المركزية، في عام 2018، بعد فحص الجسم: "يمكنني أن أقول على الفور أن هذا كان شيئًا مميزًا، إنها العينة الأكثر قيمة التي حظيت بها في حياتي، ماليًا وعلميًا".بالنسبة لسيربيسكو، كان هذا طلبًا منتظمًا طوال مسيرتها المهنية، ولكن في العادة لم يكن له أي نتائج مثيرة.وبعد فحص العينة، ذكرت سيربيسكو أنها "لم تكن صخرة فضائية فحسب، بل كانت مذهلة أيضًا، والجسم، الملقب بـ"نيزك إدمور"، هو نيزك كبير من الحديد والنيكل يحتوي على كمية كبيرة من النيكل تشكل نحو 12 في المئة".عندما سأل مازوريك المالك المغادر عن الصخرة، قيل له أن حاجز الباب كان في الواقع نيزكًا.ومضى الرجل (المالك القديم) ليقول إنه في الثلاثينيات من القرن الماضي، رأى هو ووالده النيزك يسقط ليلاً على ممتلكاتهم، "وأحدث ضجة كبيرة عندما ضرب".وأخبر الرجل (المالك القديم) مازوريك أنه بما أن النيزك كان جزءًا من الممتلكات، فهو الآن ملك له، وهكذا احتفظ مازوريك بالصخرة الفضائية لمدة 30 عامًا، واستمر في استخدامها كحاجز للباب، باستثناء المناسبات التي كان أطفاله يأخذون فيها الصخرة إلى المدرسة للعرض والتعبير.وفي نهاية المطاف، لاحظ أن الناس يكسبون المال من العثور على قطع صغيرة من النيازك وبيعها، لذلك فكر في تقييم صخرته العملاقة.في النهاية، باع مازوريك نيزكه إلى "قبة أبرامز" السماوية في جامعة ولاية ميشيغان، بقيمة 75000 دولار أمريكي، وتعهد بتقديم 10% من المكاسب غير المتوقعة لقسم علوم الأرض والغلاف الجوي في جامعة كارنيجي ميلون، حيث حددت سيربيسكو الهوية الحقيقية للصخرة.

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