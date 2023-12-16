https://sputnikarabic.ae/20231216/طائرات-تكتيكية-روسية-تدمر-أهدافا-في-125-منطقة-وتسقط-مي-8-أوكرانية--عاجل-1084176571.html
طائرات تكتيكية روسية تدمر أهدافا في 125 منطقة وتسقط "مي-8" أوكرانية
طائرات تكتيكية روسية تدمر أهدافا في 125 منطقة وتسقط "مي-8" أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والمسيرات والصواريخ والمدفعية الروسية، قصفت أفرادًا ومعدات عسكرية تابعة... 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T12:51+0000
2023-12-16T12:51+0000
2023-12-16T13:11+0000
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الأفراد والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 125 منطقة".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "أسقطت طائرات تابعة للقوات الجوية الروسية مروحية من طراز "مي 8" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، قرب مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه".في المجمل، تم إسقاط 49 مسيرة أوكرانية، خلال النهار، بما في ذلك في مناطق فيرخنيكامينكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتوكماك في مقاطعة زابوروجيه، ونوفايا كاخوفكا وأليوشكي في مقاطعة خيرسون أيضًا.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231216/القوات-الروسية-تحبط-5-هجمات-أوكرانية-على-محور-كوبيانسك-1084175963.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
طائرات تكتيكية روسية تدمر أهدافا في 125 منطقة وتسقط "مي-8" أوكرانية
12:51 GMT 16.12.2023 (تم التحديث: 13:11 GMT 16.12.2023)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والمسيرات والصواريخ والمدفعية الروسية، قصفت أفرادًا ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 125 منطقة، كما أنها أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي 8".
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الأفراد والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 125 منطقة".
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "أسقطت طائرات تابعة للقوات الجوية الروسية مروحية من طراز "مي 8" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، قرب مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه".
وأشار البيان: "تصدت أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية محاولة نظام كييف لشن ضربة واسعة النطاق بطائرات من دون طيار على أهداف في أراضي شبه جزيرة القرم، وتم تدمير جميع المسيرات".
في المجمل، تم إسقاط 49 مسيرة أوكرانية، خلال النهار، بما في ذلك في مناطق فيرخنيكامينكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتوكماك في مقاطعة زابوروجيه، ونوفايا كاخوفكا وأليوشكي في مقاطعة خيرسون أيضًا.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.