https://sputnikarabic.ae/20231216/طائرات-مسيرة-تدك-قاعدتي-الجيش-الأمريكي-في-حقلي-غاز-كونيكو-ونفط-العمر-شرقي-سوريا-1084181107.html

طائرات مسيرة تدك قاعدتي الجيش الأمريكي في حقلي غاز "كونيكو" ونفط "العمر" شرقي سوريا

طائرات مسيرة تدك قاعدتي الجيش الأمريكي في حقلي غاز "كونيكو" ونفط "العمر" شرقي سوريا

أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن طائرات مسيّرة دكت قاعدتي الجيش الأمريكي في حقلي غاز "كونيكو" ونفط "العمر" شرقي سوريا. 16.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-16T14:34+0000

2023-12-16T14:34+0000

2023-12-16T14:48+0000

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وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن "قاعدتي الجيش الأمريكي في كل من حقلي غاز "كونيكو" ونفط "العمر"، في ريف دير الزور الشمالي والشمالي الشرقي، تعرضتا لهجوم بالطائرات المسيرة الانتحارية التي أصابت أهدافها بشكل مباشر".وأضاف المراسل: "حقل الغاز الطبيعي "كونيكو" يعتبر أحد قواعد الجيش الأمريكي في ريف ديرالزور الشمالي، وتعرض للهجوم بالطائرات المسيرة مساء اليوم".ووفقًا للمراسل، فإن "أصوات الانفجارات سمعت من داخل القاعدة الأمريكية، بعد تعرضها للهجوم، تلا ذلك استنفار كبير لقوات الاحتلال الامريكي في المنطقة، حيث سمعت أصوات مضادات ومن ثم تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء المنطقة" .وأشار إلى أنه فور الهجوم، شهدت أجواء ريف ديرالزور الشمالي تحليقا مكثفا للطيران المروحي والحربي.ونوه المراسل إلى عدم ورود معلومات عما إذا وقعت إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين جراء الهجومين.ووفقا لمراسل "سبوتنيك": "تعرضت القاعدة الأمريكية في ريف مدينة المالكية عند المثلث الحدودي (السورية- العراقية-التركية) أقصى شمال شرقي سوريا، لهجوم صاروخي استهدفها بشكل مباشر".وأضاف المراسل في محافظة الحسكة أن عددا من القذائف الصاروخية سقطت ضمن القاعدة الأمريكية في منطقة المالكية شمال شرقي الحسكة، أو ما تسمى محلياً بـ "قاعدة أوباما الصغير"، ما أسفر عن حدوث انفجارات سمع دويها في أرجاء المنطقة.يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي"، انطلاقاً من قاعدة "التنف" في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولاً الى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية إلى أكثر من 100 هجوم صاروخي أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.

https://sputnikarabic.ae/20231216/هجوم-صاروخي-على-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-ريف-مدينة-المالكية-شمال-شرقي-سوريا-1084179516.html

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العالم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, أخبار سوريا اليوم