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https://sputnikarabic.ae/20231216/علماء-روس-يفترضون-وجود-جسم-غامض-يتربع-على-مشارف-نظامنا-الشمسي-1084167372.html
علماء روس يفترضون وجود "جسم غامض" يتربع على مشارف نظامنا الشمسي
علماء روس يفترضون وجود "جسم غامض" يتربع على مشارف نظامنا الشمسي
تجذب فرضية وجود جسم ضخم غامض على مشارف النظام الشمسي، انتباه علماء الفلك بشكل متزايد. ولم يتضح بعد، ما إذا كان كوكبًا أم ثقبًا أسود بدائيًا. واقترح علماء روس... 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T08:22+0000
2023-12-16T08:22+0000
مجتمع
علوم
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سر المدارات العابرة لنبتونفي عام 2016، افترض عالما الفلك الأمريكيان، مايكل براون، وكونستانتين باتيجين، أن كوكبًا آخر يدور حول الشمس في مدار بعيد. وهذا من شأنه أن يفسر الحالات الشاذة في حزام كويبر، وهي المنطقة الواقعة خلف نبتون، حيث تتركز الأجسام الجليدية الصغيرة، بما في ذلك بلوتو. وقد تم استبعاده من قائمة الكواكب الكاملة حتى قبل ذلك، في عام 2006، بقرار من الاتحاد الفلكي الدولي ونقله إلى فئة الكواكب القزمة.وقد أظهرت الملاحظات أن بعض كواكب حزام كويبر لديها مدارات ليست عشوائية، ولكنها متصلة بطريقة معينة - مترابطة، ويعتقد العلماء أنها تتأثر بقوة الجاذبية لجسم غير معروف، يقع على مسافة 300-500 مرة من الشمس أبعد من الأرض، وخمس إلى عشر مرات كحد أقصى أكبر كتلة من الأرض.من الممكن أن تكون هذه أرضًا خارقة - فئة خاصة من الكواكب الخارجية. وفي هذه الحالة، تشكل في نظام آخر التقطته الشمس أثناء اقترابها من النجم الأم أو ككوكب "يتيم" يتحرك بحرية في المجرة. يطلق علماء الفلك على هذا الجسم السماوي، الذي لم يتم اكتشافه بعد، اسم الكوكب التاسع - بدلا من بلوتو.في عام 2019، اقترح جاكوب شولز، من جامعة دورهام، وجيمس أونوين، من جامعة إلينوي، البحث عن ثقب أسود بدائي بدلاً من الكوكب. لكن المشكلة هي أنه لا يمكن رؤيته مباشرة، ولا يمكن ملاحظته إلا من خلال مجال الجاذبية القوي.اكتشف العالمان الروسيان يوري يروشينكو، من معهد الأبحاث النووية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وإيلينا بوبوفا من المرصد الفلكي الرئيسي (بولكوفو) التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، طريقة جديدة لمراقبة جسم غير مرئي - باستخدام الغبار الكوني بالقرب من الأرض ويدور في مدار.وقال يروشينكو: "هناك احتمال أن يكون جزء من الغبار قد تم قذفه من مدار نبتون بواسطة مجال جاذبية الكوكب التاسع أو الثقب الأسود البدائي وطار إلى الأرض. وينبغي أن تكون سرعة مكون الغبار هذا أكبر بمرة ونصف من جزيئات الغبار الكوني العادي، وربما يكون هذا الغبار مختلفًا عن الغبار المعتاد في التركيب الكيميائي، ومن الممكن أن تساعد الأبحاث الإضافية في عزل المكون الشاذ، ومن ثم سيكون من الممكن استنتاج وجود جسم ضخم على سطح الكوكب".ما هي الثقوب السوداء البدائيةوفقًا لإحدى الفرضيات، وُلدت الثقوب السوداء البدائية في الكون الشاب حتى قبل ظهور النجوم والمجرات الأولى. ووفقا للعلماء، فإن هذه الفرضية مدعومة بوجود النجوم الزائفة المبكرة، فضلا عن الاكتشاف الأخير للثقوب السوداء الهائلة ذات الانزياحات الحمراء العالية بواسطة تلسكوب جيمس ويب. آلية حدوث الثقوب السوداء الأولية غير واضحة.وقال يروشينكو: "في أحد النماذج الشائعة، تنشأ الثقوب السوداء نتيجة لانهيار تكاثف الكثافة في البلازما الكونية الأولية - من خليط من الجسيمات النسبية الفائقة. بالمعنى المجازي، من الضوء الذي يتكثف، يصبح أكثر كثافة ويصبح أسود. هناك أيضًا نموذج ساخاروف -روبن-خلوبوف الجميل، يتنبأ بميلاد مجموعات كاملة من الثقوب السوداء الأولية".تنبأ الفيزيائيان السوفيتيان، ياكوف زيلدوفيتش، وإيغور نوفيكوف، بالثقوب السوداء الأولية لأول مرة. نُشرت مقالتهم عام 1966 في المجلة الفلكية. ويشرح العالم يروشينكو أن المنشور في ذلك الوقت لم ينتشر بشكل كبير، لذلك عندما طرح ستيفن هوكينغ بعد خمس سنوات فرضية مماثلة بشكل مستقل، نُسبت الفرضية إليه.يمكن أن يكون للثقوب السوداء الأولية كتلة صغيرة إلى حد ما، على سبيل المثال، قابلة للمقارنة بكتلة الأرض. سيكون نصف قطر مثل هذا الجسم نحو سنتيمتر واحد فقط والثقب الأسود الأساسي تبلغ كتلته الشمسية ثلاثة كيلومترات.يجب أن تتبخر الثقوب السوداء الأولية ذات الكتلة الصغيرة بسرعة، وهو ما يمكن اكتشافه من خلال مساهمتها في خلفية أشعة غاما الكونية. لم يكن من الممكن القيام بذلك حتى الآن، لكن العلماء ليسوا في عجلة من أمرهم للتخلي عن هذه الفكرة، لأنها (في حالة الثقوب السوداء البدائية الأكثر ضخامة) تجعل من الممكن تفسير بعض الظواهر في الكون - على سبيل المثال، موجات الجاذبية والثقوب السوداء الهائلة.وفقًا ليروشينكو، تم نشر أدلة مهمة لصالح وجود الثقوب السوداء البدائية في أعمال كونستانتين بوستنوف، من الجهاز الأعلى للرقابة المالية في جامعة موسكو الحكومية، وألكسندر دولغوف، من جامعة نوفوسيبيرسك.وأوضح: "لقد أظهروا أن وظيفة الكتلة للثقوب السوداء المرصودة تتوافق بشكل جيد للغاية مع وظيفة الكتلة للثقوب السوداء البدائية المتوقعة في بعض النماذج". ويشير العالم إلى أن هذه حجة قوية لصالح وجودها.
https://sputnikarabic.ae/20231107/ناسا-تكتشف-أبعد-ثقب-أسود-على-الإطلاق-صور-1082911906.html
https://sputnikarabic.ae/20230330/كتلته-نحو-33-مليار-ضعف-الشمس-اكتشاف-أكبر-ثقب-أسود-في-الفضاء-1075313282.html
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علوم
علوم

علماء روس يفترضون وجود "جسم غامض" يتربع على مشارف نظامنا الشمسي

08:22 GMT 16.12.2023
© Photo / ESO/WFI (visible); MPIfR/ESO/APEX/A.Weiss et al. (microwave); NASA/CXC/CfA/R.Kraft et al. (X-ray) ثقب أسود
ثقب أسود - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
© Photo / ESO/WFI (visible); MPIfR/ESO/APEX/A.Weiss et al. (microwave); NASA/CXC/CfA/R.Kraft et al. (X-ray)
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تجذب فرضية وجود جسم ضخم غامض على مشارف النظام الشمسي، انتباه علماء الفلك بشكل متزايد. ولم يتضح بعد، ما إذا كان كوكبًا أم ثقبًا أسود بدائيًا. واقترح علماء روس طريقة جديدة للبحث عن الجسم الغامض.

سر المدارات العابرة لنبتون

في عام 2016، افترض عالما الفلك الأمريكيان، مايكل براون، وكونستانتين باتيجين، أن كوكبًا آخر يدور حول الشمس في مدار بعيد. وهذا من شأنه أن يفسر الحالات الشاذة في حزام كويبر، وهي المنطقة الواقعة خلف نبتون، حيث تتركز الأجسام الجليدية الصغيرة، بما في ذلك بلوتو. وقد تم استبعاده من قائمة الكواكب الكاملة حتى قبل ذلك، في عام 2006، بقرار من الاتحاد الفلكي الدولي ونقله إلى فئة الكواكب القزمة.
وقد أظهرت الملاحظات أن بعض كواكب حزام كويبر لديها مدارات ليست عشوائية، ولكنها متصلة بطريقة معينة - مترابطة، ويعتقد العلماء أنها تتأثر بقوة الجاذبية لجسم غير معروف، يقع على مسافة 300-500 مرة من الشمس أبعد من الأرض، وخمس إلى عشر مرات كحد أقصى أكبر كتلة من الأرض.
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من الممكن أن تكون هذه أرضًا خارقة - فئة خاصة من الكواكب الخارجية. وفي هذه الحالة، تشكل في نظام آخر التقطته الشمس أثناء اقترابها من النجم الأم أو ككوكب "يتيم" يتحرك بحرية في المجرة. يطلق علماء الفلك على هذا الجسم السماوي، الذي لم يتم اكتشافه بعد، اسم الكوكب التاسع - بدلا من بلوتو.
في عام 2019، اقترح جاكوب شولز، من جامعة دورهام، وجيمس أونوين، من جامعة إلينوي، البحث عن ثقب أسود بدائي بدلاً من الكوكب. لكن المشكلة هي أنه لا يمكن رؤيته مباشرة، ولا يمكن ملاحظته إلا من خلال مجال الجاذبية القوي.
اكتشف العالمان الروسيان يوري يروشينكو، من معهد الأبحاث النووية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وإيلينا بوبوفا من المرصد الفلكي الرئيسي (بولكوفو) التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، طريقة جديدة لمراقبة جسم غير مرئي - باستخدام الغبار الكوني بالقرب من الأرض ويدور في مدار.
وقال يروشينكو: "هناك احتمال أن يكون جزء من الغبار قد تم قذفه من مدار نبتون بواسطة مجال جاذبية الكوكب التاسع أو الثقب الأسود البدائي وطار إلى الأرض. وينبغي أن تكون سرعة مكون الغبار هذا أكبر بمرة ونصف من جزيئات الغبار الكوني العادي، وربما يكون هذا الغبار مختلفًا عن الغبار المعتاد في التركيب الكيميائي، ومن الممكن أن تساعد الأبحاث الإضافية في عزل المكون الشاذ، ومن ثم سيكون من الممكن استنتاج وجود جسم ضخم على سطح الكوكب".

ما هي الثقوب السوداء البدائية

وفقًا لإحدى الفرضيات، وُلدت الثقوب السوداء البدائية في الكون الشاب حتى قبل ظهور النجوم والمجرات الأولى. ووفقا للعلماء، فإن هذه الفرضية مدعومة بوجود النجوم الزائفة المبكرة، فضلا عن الاكتشاف الأخير للثقوب السوداء الهائلة ذات الانزياحات الحمراء العالية بواسطة تلسكوب جيمس ويب. آلية حدوث الثقوب السوداء الأولية غير واضحة.
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وقال يروشينكو: "في أحد النماذج الشائعة، تنشأ الثقوب السوداء نتيجة لانهيار تكاثف الكثافة في البلازما الكونية الأولية - من خليط من الجسيمات النسبية الفائقة. بالمعنى المجازي، من الضوء الذي يتكثف، يصبح أكثر كثافة ويصبح أسود. هناك أيضًا نموذج ساخاروف -روبن-خلوبوف الجميل، يتنبأ بميلاد مجموعات كاملة من الثقوب السوداء الأولية".
تنبأ الفيزيائيان السوفيتيان، ياكوف زيلدوفيتش، وإيغور نوفيكوف، بالثقوب السوداء الأولية لأول مرة. نُشرت مقالتهم عام 1966 في المجلة الفلكية. ويشرح العالم يروشينكو أن المنشور في ذلك الوقت لم ينتشر بشكل كبير، لذلك عندما طرح ستيفن هوكينغ بعد خمس سنوات فرضية مماثلة بشكل مستقل، نُسبت الفرضية إليه.
يمكن أن يكون للثقوب السوداء الأولية كتلة صغيرة إلى حد ما، على سبيل المثال، قابلة للمقارنة بكتلة الأرض. سيكون نصف قطر مثل هذا الجسم نحو سنتيمتر واحد فقط والثقب الأسود الأساسي تبلغ كتلته الشمسية ثلاثة كيلومترات.
يجب أن تتبخر الثقوب السوداء الأولية ذات الكتلة الصغيرة بسرعة، وهو ما يمكن اكتشافه من خلال مساهمتها في خلفية أشعة غاما الكونية. لم يكن من الممكن القيام بذلك حتى الآن، لكن العلماء ليسوا في عجلة من أمرهم للتخلي عن هذه الفكرة، لأنها (في حالة الثقوب السوداء البدائية الأكثر ضخامة) تجعل من الممكن تفسير بعض الظواهر في الكون - على سبيل المثال، موجات الجاذبية والثقوب السوداء الهائلة.
وفقًا ليروشينكو، تم نشر أدلة مهمة لصالح وجود الثقوب السوداء البدائية في أعمال كونستانتين بوستنوف، من الجهاز الأعلى للرقابة المالية في جامعة موسكو الحكومية، وألكسندر دولغوف، من جامعة نوفوسيبيرسك.
وأوضح: "لقد أظهروا أن وظيفة الكتلة للثقوب السوداء المرصودة تتوافق بشكل جيد للغاية مع وظيفة الكتلة للثقوب السوداء البدائية المتوقعة في بعض النماذج". ويشير العالم إلى أن هذه حجة قوية لصالح وجودها.
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