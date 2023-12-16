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https://sputnikarabic.ae/20231216/علماء-يحولون-إشارات-الدماغ-إلى-صور-لأول-مرة-في-التاريخ-1084170216.html
علماء يحولون إشارات الدماغ إلى صور لأول مرة في التاريخ
علماء يحولون إشارات الدماغ إلى صور لأول مرة في التاريخ
أعاد الذكاء الاصطناعي إنشاء صورة لنمر، بناءً على إشارات الدماغ البشري، في اليابان. 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T09:09+0000
2023-12-16T09:09+0000
مجتمع
علوم
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واستخدم فريق من المتخصصين من المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا الكم الياباني، الذكاء الاصطناعي لإعادة إنشاء الصورة بناءً على إشارات الدماغ البشري. ومن المتوقع أن تساعد هذه التكنولوجيا في تطوير أجهزة الاتصالات.وبحسب وكالة "كيودو"، تمكن علماء يابانيون، لأول مرة، من تكوين صورة لقط كبير، وهو نمر، باستخدام التعايش بين الروبوت والإنسان. وتضمنت التجربة نحو 1200 صورة أخرى، لكن صورة النمر كانت من أوضح الصور.عرض الخبراء صورًا للأشخاص وسجّلوا الصور باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي. ومع ذلك، لا يمكن إعادة إنتاج سوى صور ذات نطاق محدود بهذه الطريقة. وتم أيضًا تحميل الصور نفسها إلى قاعدة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي كانت مهمتها تعلم ربطها بإشارات الدماغ.وتمكن الروبوت من تكرار الصورة، ورسم بوضوح فم الحيوان وأذنيه ولونه المرقط. ويعتقد العلماء أن هذه التقنية يمكن استخدامها في تطوير أجهزة الاتصال، وكذلك في فهم آليات الهلوسة والأحلام البشرية.
https://sputnikarabic.ae/20231216/علماء-روس-يفترضون-وجود-جسم-غامض-يتربع-على-مشارف-نظامنا-الشمسي-1084167372.html
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علوم
علوم

علماء يحولون إشارات الدماغ إلى صور لأول مرة في التاريخ

09:09 GMT 16.12.2023
© Photo / unsplashدماغ
دماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
© Photo / unsplash
تابعنا عبر
أعاد الذكاء الاصطناعي إنشاء صورة لنمر، بناءً على إشارات الدماغ البشري، في اليابان.
واستخدم فريق من المتخصصين من المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا الكم الياباني، الذكاء الاصطناعي لإعادة إنشاء الصورة بناءً على إشارات الدماغ البشري. ومن المتوقع أن تساعد هذه التكنولوجيا في تطوير أجهزة الاتصالات.
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مجتمع
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08:22 GMT
وبحسب وكالة "كيودو"، تمكن علماء يابانيون، لأول مرة، من تكوين صورة لقط كبير، وهو نمر، باستخدام التعايش بين الروبوت والإنسان. وتضمنت التجربة نحو 1200 صورة أخرى، لكن صورة النمر كانت من أوضح الصور.
عرض الخبراء صورًا للأشخاص وسجّلوا الصور باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي. ومع ذلك، لا يمكن إعادة إنتاج سوى صور ذات نطاق محدود بهذه الطريقة. وتم أيضًا تحميل الصور نفسها إلى قاعدة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي كانت مهمتها تعلم ربطها بإشارات الدماغ.
وتمكن الروبوت من تكرار الصورة، ورسم بوضوح فم الحيوان وأذنيه ولونه المرقط. ويعتقد العلماء أن هذه التقنية يمكن استخدامها في تطوير أجهزة الاتصال، وكذلك في فهم آليات الهلوسة والأحلام البشرية.
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