https://sputnikarabic.ae/20231216/قيس-سعيد-نواجه-مكائد-لكننا-سنواصل-الحرب-على-الفساد-1084186532.html

قيس سعيد: نواجه مكائد لكننا سنواصل الحرب على الفساد

قيس سعيد: نواجه مكائد لكننا سنواصل الحرب على الفساد

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن بعض القوانين التي تم سنها في السابق كانت مصممة لتحقيق مصالح فئات معينة "لوبيات" تقوم بنهب المال العام وتجويع التونسيين. 16.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-16T17:30+0000

2023-12-16T17:30+0000

2023-12-16T17:30+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الأخبار

تونس

أخبار تونس اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081853985_0:0:1075:605_1920x0_80_0_0_3a77824261af8f7cc17d7a7ca891ac3e.jpg

جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزراء العدل والمالية، حسبما جاء في بيان على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على "فيسبوك" (التابع لشركة "ميتا" المحظورة في روسيا بسبب قيامها بأنشطة متطرفة).وشدد سعيد على أن الدولة تسابق الزمن للانتصار في حربها على الفساد وما وصفه بـ"لوبيات الفساد"، التي تتوارى وراء بعض الشخصيات.وقال الرئيس التونسي: "نتلقى يوميا عشرات التقارير عن ملفات الفساد، لكن هناك مسار طويل يتم سلكه في القضاء للحكم في تلك القضايا رغم رغم توفر الأدلة".وتابع: "يجب على المحاكم أن تختصر الوقت اللازم للحكم في قضايا الفساد التي يوجد عليها أدلة حتى لا يتم نكران العدالة، لأن تونس بصدد صنع تاريخ جديد".واستطرد: "بعض من يدعون أنهم منقذون ويتظاهرون بنصرة القضية الفلسطينية، كانوا يتعاملون مع العملاء في الخارج، في وقت سابق".يذكر أن قيس سعيد انتقد في السابق، أداء لجنة الصلح الجزائي، وطالب بالكف عما وصفه بـ"التراخي" في التعامل مع ملفات الفساد التي تنظر فيها، حتى يمكن استعادة أموال الشعب المنهوبة.يذكر أن سعيد أقال رئيس اللجنة في مارس/ آذار الماضي، ولم يعين بديلا له، بينما أعلن في مايو/ أيار الماضي، التمديد لأعضائها لـ6 أشهر أخرى، حتى تتمكن اللجنة من تحقيق المهام المكلفة بها في محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة التي يمكن أن تسهم في دعم اقتصاد البلاد الذي يعاني من أوضاع صعبة.

https://sputnikarabic.ae/20220601/رئيس-تونس-يعفي-57-قاضيا-بعد-يوم-من-إعلانه-عن-تورط-قضاة-بملفات-فساد-وتزوير-1062977544.html

https://sputnikarabic.ae/20230228/إعلام-التحفظ-على-وزير-البيئة-التونسي-الأسبق-لـشبهات-فساد-1074137387.html

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, تونس, أخبار تونس اليوم