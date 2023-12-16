https://sputnikarabic.ae/20231216/ماردر-أفضل-مدرعات-الناتو-تتحول-إلى-خردة-بمسيرة-روسية-فيديو-1084163346.html

"ماردر" أفضل مدرعات "الناتو" تتحول إلى خردة بمسيرة روسية... فيديو

"ماردر" أفضل مدرعات "الناتو" تتحول إلى خردة بمسيرة روسية... فيديو

تداولت وسائل إعلام روسية، مشاهد توثق تدمير طائرات دون طيار روسية لمدرعة من طراز "ماردر 1" الألمانية الصنع، ولمدرعة أمريكية من طراز "سترايكر إم 1126"، والتي تم... 16.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-16T07:31+0000

2023-12-16T07:31+0000

2023-12-16T07:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0e/1081989593_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_a9dd754742f86b40e2a38e8dbb854c3b.jpg

تعتبر المركبة الألمانية "ماردر 1"، منذ فترة طويلة، واحدة من أفضل مركبات المشاة القتالية التابعة لحلف شمال الأطلسي، وفي نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تم إرسال عدد قليل من مركبات المشاة القتالية إلى أفغانستان، حيث دعمت الوحدات العسكرية الموجودة هناك بالنيران والدروع.لكن هذه التجربة كانت محددة للغاية في مواجهة عدو لم يكن لديه أي أسلحة ثقيلة أو أسلحة حديثة مضادة للدبابات.من الممكن أن يكون "ماردر 1" قد تم إلغاؤها بالكامل أو إرسالها إلى المتاحف أو تسليمها إلى دول العالم الثالث.كما اتضح فيما بعد، أن مركبات المشاة القتالية "ماردر" تواجه مشاكل كبيرة في القدرة على البقاء، وغالبًا ما تتعطل، ويكاد يكون من المستحيل استعادتها في الميدان.وتم نشر مقطع فيديو على الإنترنت، يوضح تهالك "ماردر 1 آه 3"، بفضل مهارة طيار "إف بي في"، حيث تقصف الطائرة من دون طيار البرج بدقة، وفي الوقت نفسه، تبدأ سحابة سوداء كثيفة بالارتفاع نحو السماء. ونتيجة لذلك، تم تعطيل مركبة قتال المشاة بشكل كامل.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231216/المدفعية-الروسية-تضرب-معقلا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1084162934.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, رصد عسكري