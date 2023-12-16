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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231216/مسيرة-روسية-تطارد-جنديين-أوكرانيين-إلى-داخل-مقرهم-وتفجره-فيديو-1084184883.html
مسيرة روسية تطارد جنديين أوكرانيين إلى داخل مقرهما وتفجره... فيديو
مسيرة روسية تطارد جنديين أوكرانيين إلى داخل مقرهما وتفجره... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، لقطات توثق تدمير مواقع تابعة للواء الـ10 الأوكراني في منطقة سبورنوي في دونيتسك بضربات عالية الدقة بواسطة طائرات دون... 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T16:11+0000
2023-12-16T16:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وظهرت في الفيديو المسيرة الروسية وهي تدخل إلى الأنفاق التي يختبئ فيها الأوكرانيون بعد أن تم رصدهم ومتابعة حركتهم من خلال وحدات الاستطلاع.وقامت وحدة من القوة الجوية بتدمير عدة أهداف لتحصينات أوكرانية يختبئ فيها عدد كبير من الجنود الأوكرانيين.وذكرت الدفاع أن القوات الروسية صدت خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، على اتجاه كوبيانسك خلال الـ24 الساعة الماضية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 35 جنديًا.وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "على اتجاه كوبيانسك، صدت قوات من مجموعة "الغرب"، أثناء العمليات النشطة بدعم من نيران الطيران والمدفعية، خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من ألوية العدو 14 و115 الميكانيكية و25 المحمولة جواً في منطقة أولشانا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

مسيرة روسية تطارد جنديين أوكرانيين إلى داخل مقرهما وتفجره... فيديو

16:11 GMT 16.12.2023
© Photo / Министерство обороны Российской Федерацииتدمير معدات عسكرية أوكرانية من قبل مسيرة روسية
تدمير معدات عسكرية أوكرانية من قبل مسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
© Photo / Министерство обороны Российской Федерации
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، لقطات توثق تدمير مواقع تابعة للواء الـ10 الأوكراني في منطقة سبورنوي في دونيتسك بضربات عالية الدقة بواسطة طائرات دون طيار.
وظهرت في الفيديو المسيرة الروسية وهي تدخل إلى الأنفاق التي يختبئ فيها الأوكرانيون بعد أن تم رصدهم ومتابعة حركتهم من خلال وحدات الاستطلاع.
وقامت وحدة من القوة الجوية بتدمير عدة أهداف لتحصينات أوكرانية يختبئ فيها عدد كبير من الجنود الأوكرانيين.
وذكرت الدفاع أن القوات الروسية صدت خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، على اتجاه كوبيانسك خلال الـ24 الساعة الماضية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 35 جنديًا.
وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "على اتجاه كوبيانسك، صدت قوات من مجموعة "الغرب"، أثناء العمليات النشطة بدعم من نيران الطيران والمدفعية، خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من ألوية العدو 14 و115 الميكانيكية و25 المحمولة جواً في منطقة أولشانا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.
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