https://sputnikarabic.ae/20231216/مسيرة-روسية-تطارد-جنديين-أوكرانيين-إلى-داخل-مقرهم-وتفجره-فيديو-1084184883.html
مسيرة روسية تطارد جنديين أوكرانيين إلى داخل مقرهما وتفجره... فيديو
مسيرة روسية تطارد جنديين أوكرانيين إلى داخل مقرهما وتفجره... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، لقطات توثق تدمير مواقع تابعة للواء الـ10 الأوكراني في منطقة سبورنوي في دونيتسك بضربات عالية الدقة بواسطة طائرات دون... 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T16:11+0000
2023-12-16T16:11+0000
2023-12-16T16:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وظهرت في الفيديو المسيرة الروسية وهي تدخل إلى الأنفاق التي يختبئ فيها الأوكرانيون بعد أن تم رصدهم ومتابعة حركتهم من خلال وحدات الاستطلاع.وقامت وحدة من القوة الجوية بتدمير عدة أهداف لتحصينات أوكرانية يختبئ فيها عدد كبير من الجنود الأوكرانيين.وذكرت الدفاع أن القوات الروسية صدت خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، على اتجاه كوبيانسك خلال الـ24 الساعة الماضية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 35 جنديًا.وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "على اتجاه كوبيانسك، صدت قوات من مجموعة "الغرب"، أثناء العمليات النشطة بدعم من نيران الطيران والمدفعية، خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من ألوية العدو 14 و115 الميكانيكية و25 المحمولة جواً في منطقة أولشانا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
مسيرة روسية تطارد جنديين أوكرانيين إلى داخل مقرهما وتفجره... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، لقطات توثق تدمير مواقع تابعة للواء الـ10 الأوكراني في منطقة سبورنوي في دونيتسك بضربات عالية الدقة بواسطة طائرات دون طيار.
وظهرت في الفيديو المسيرة الروسية وهي تدخل إلى الأنفاق التي يختبئ فيها الأوكرانيون بعد أن تم رصدهم ومتابعة حركتهم من خلال وحدات الاستطلاع.
وقامت وحدة من القوة الجوية بتدمير عدة أهداف لتحصينات أوكرانية يختبئ فيها عدد كبير من الجنود الأوكرانيين.
وذكرت الدفاع أن القوات الروسية صدت خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية أوكرانية
، على اتجاه كوبيانسك خلال الـ24 الساعة الماضية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 35 جنديًا.
وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "على اتجاه كوبيانسك، صدت قوات من مجموعة "الغرب"، أثناء العمليات النشطة بدعم من نيران الطيران والمدفعية، خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من ألوية العدو 14 و115 الميكانيكية و25 المحمولة جواً في منطقة أولشانا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.