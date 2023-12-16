https://sputnikarabic.ae/20231216/مشاهد-لقيام-البحرية-الإيرانية-بإخراج-أسطول-حاملة-طائرات-أمريكية-من-الخليج-العربي-فيديو-1084162686.html
مشاهد لقيام البحرية الإيرانية بإخراج أسطول حاملة طائرات أمريكية من الخليج العربي... فيديو
مشاهد لقيام البحرية الإيرانية بإخراج أسطول حاملة طائرات أمريكية من الخليج العربي... فيديو
انتشر على الإنترنت لقطات للبحرية الإيرانية وهي تقوم بإخراج أسطول حاملة طائرات أمريكية بقيادة حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية يو إس إس "أيزنهاور"، من... 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T06:26+0000
2023-12-16T06:26+0000
2023-12-16T07:23+0000
رصد عسكري
العالم
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وتظهر اللقطات التي صورتها طائرات مسيرة، تحرك عدة سفن حربية، بما في ذلك حاملة طائرات، وفي الوقت نفسه، تجري محادثات بين الجانبين الإيراني والأمريكي. في لقطة من اللقطات، تهبط مروحية على سطح إحدى السفن.وبحسب صحيفة "روسكيه أوروجيه"، كان أسطول حاملة الطائرات محاصر بقوارب الصواريخ التابعة للبحرية الإيرانية، ما أجبر الأمريكيين على إنزال المروحية والتراجع.وكان قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، قد أعلن، يوم أمس الجمعة، أن حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" غادرت الخليج العربي ومضيق هرمز بعد أن كانت تحت المراقبة الشاملة من قبل القوات البحرية للحرس الثوري، حسب موقع "إرنا" الإيراني.ويذكر أنه في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دخل أسطول حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية الخليج العربي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، للقيام بدوريات وضمان حرية الملاحة على طول الممرات المائية الدولية الرئيسية. حدث ذلك بعد وقت قصير من الهجوم على سفينتين مرتبطتين بإسرائيل.بالإضافة إلى حاملة الطائرات، يضم الأسطول أيضًا طراد الصواريخ الموجهة يو إس إس "فيلبين سي"، والمدمرات يو إس إس "غرافلي" ويو إس إس "ستيثيم"، بالإضافة إلى الفرقاطة الفرنسية "لانغودوك".
https://sputnikarabic.ae/20231215/الصين-والسعودية-وإيران-تدعو-إلى-ترك-تحديد-مستقبل-فلسطين-لإرادة-شعبها-1084156473.html
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رصد عسكري, العالم
مشاهد لقيام البحرية الإيرانية بإخراج أسطول حاملة طائرات أمريكية من الخليج العربي... فيديو
06:26 GMT 16.12.2023 (تم التحديث: 07:23 GMT 16.12.2023)
انتشر على الإنترنت لقطات للبحرية الإيرانية وهي تقوم بإخراج أسطول حاملة طائرات أمريكية بقيادة حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية يو إس إس "أيزنهاور"، من الخليج العربي.
وتظهر اللقطات التي صورتها طائرات مسيرة، تحرك عدة سفن حربية، بما في ذلك حاملة طائرات، وفي الوقت نفسه، تجري محادثات بين الجانبين الإيراني والأمريكي. في لقطة من اللقطات، تهبط مروحية على سطح إحدى السفن.
وبحسب صحيفة "روسكيه أوروجيه"
، كان أسطول حاملة الطائرات محاصر بقوارب الصواريخ التابعة للبحرية الإيرانية، ما أجبر الأمريكيين على إنزال المروحية والتراجع.
وكان قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، قد أعلن، يوم أمس الجمعة، أن حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" غادرت الخليج العربي ومضيق هرمز بعد أن كانت تحت المراقبة الشاملة من قبل القوات البحرية للحرس الثوري، حسب موقع "إرنا" الإيراني
.
ويذكر أنه في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دخل أسطول حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية الخليج العربي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، للقيام بدوريات وضمان حرية الملاحة على طول الممرات المائية الدولية الرئيسية. حدث ذلك بعد وقت قصير من الهجوم على سفينتين مرتبطتين بإسرائيل.
بالإضافة إلى حاملة الطائرات، يضم الأسطول أيضًا طراد الصواريخ الموجهة يو إس إس "فيلبين سي"، والمدمرات يو إس إس "غرافلي" ويو إس إس "ستيثيم"، بالإضافة إلى الفرقاطة الفرنسية "لانغودوك".